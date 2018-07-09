تسجيل 3.27 مليون شركة جديدة في الصين خلال النصف الأول

بكين (د ب أ)

تمكنت الصين، من تسجيل 3.27 مليون شركة جديدة، النصف الأول من العام الجاري، حسب ما أفادت مصلحة الدولة لتنظيم السوق، التي أكدت أن البلاد شهدت نمواً مستقراً للأعمال الجديدة.وأضافت المصلحة في بيان لها، نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس، أن إجمالي 3.27 مليون شركة جديدة قد تم إنشاؤها في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بارتفاع نسبته 12.5% على أساس سنوي. فيما تم تأسيس نحو 18100 شركة جديدة يوميا في النصف الأول من العام.

وبحسب سلطات تنظيم السوق، فإن إجراءات تسجيل الأعمال والشركات الجديدة يمكن أن تتم عبر شبكة الإنترنت في 22 مقاطعة.

وقالت المصلحة أيضاً إنها ستواصل العمل على تخفيض الموافقات الإدارية المطلوبة إلى جانب تحسين بيئة الأعمال لتشجيع المزيد من الاستثمارات ورواد الأعمال على الانخراط في السوق.