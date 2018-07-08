أين يختبئ الدولار؟

هناك حقيقة لا تغفل على أحد حالياً، وهي أنه يتم تداول مستوى قياسي من النقد الأميركي، لكن الأميركيين لا ينفقون الجزء الأكبر منه. إذن أين تذهب الدولارات؟

ما يصل إلى الثلثين - ما يقدر بنحو 1.07 تريليون دولار - موجودة خارج الولايات المتحدة. وهناك حوالي 80 مليار دولار تحت سيطرة مؤسسات مالية أميركية كودائع. والباقي - ما لا يقل عن 453 مليار دولار - هي في أيدي الشركات المحلية والأفراد.

التوزيع الدقيق غير معروف لأنه بمجرد تحويل الأموال النقدية من خزائن الاحتياطي الفيدرالي، يكون من المستحيل فعلياً تتبعها، إذ يتم استنتاج تقديرات حول المقتنيات من الطلبات المقدمة من مؤسسات الإيداع والتقارير اللاحقة إلى مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفدرالي وما يمكن تمييزه بناءً على أنواع وقيمة التداول.

وعلى الرغم من ذلك فإن وزارة الخزانة تطبع أكثر من الضعف من العملات من فئة دولار واحد، و5 دولارات، و10 دولارات و20 دولاراً، مقارنة بطباعة العملات من فئة الـ 100 دولار.

في العام الماضي، وفقاً للأرقام التي نشرها بنك الاحتياطي الفيدرالي، تم تداول 1.6 تريليون دولار، بما في ذلك 1.3 تريليون دولار من فئة الـ 100 دولار، أو 80% من الإجمالي. وإذا ما تمت مقارنة هذه النسب والأرقام مع ما تم تداوله في عام 1997، نجد أنه تم تداول 458 مليار دولار، بما في ذلك 291 مليار دولار من فئة الـ 100 دولار، أو 64% من الإجمالي.