أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت سلطة التسجيل لسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مركز المتابعة والتحكم بأبوظبي، لتعزيز التنسيق المشترك حول تبادل المعلومات والتعاون في المجالات ذات الصلة بالامتثال لإجراءات المتابعة والتحكم ضمن المنطقة المالية الحرة للسوق.

وتؤسس المذكرة التي وقعها كل من ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لسوق أبوظبي العالمي، وسعيد سيف النيادي، المدير العام لمركز المتابعة والتحكم بأبوظبي، لمنصة استراتيجية لتبادل المعلومات فيما يتعلق بالمهام والواجبات، وتقارير الامتثال، وتأكيد صحة المعلومات والتحقق منها في حالات عدم الامتثال.

وتتيح المذكرة تطبيق المعايير المتكاملة والشاملة لمركز المتابعة والتحكم ضمن منطقة اختصاص سوق أبوظبي العالمي، وتمكين الطرفين من تنظيم إجراءات التحكم والمتابعة بما يضمن امتثال المؤسسات العامة والخاصة العاملة في السوق لمعايير المراقبة المحددة، وتوظيف موارد وإمكانات كل طرف للتعاون في جمع الأدلة وإجراء التحقيقات في المؤسسات العامة والخاصة بالسوق عند الضرورة.

وتسعى الاتفاقية الجديدة لتفعيل جوانب العمل المشترك عبر اتباع منهجية تواصل مفتوح وشامل لتبادل وجمع المعلومات المتصلة بالتزامات جميع الأطراف، وإطلاق الحملات التوعوية الموجهة للمؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في السوق، وتنفيذ المبادرات المشتركة لتطوير القدرات والمهارات المهنية والتقنية لموظفي الجانبين.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لسوق أبوظبي العالمي: «تتيح لنا مذكرة التفاهم مع مركز المتابعة والتحكم بأبوظبي تعزيز معايير وإجراءات المراقبة المتبعة في السوق، وتفعيل التعاون والعمل المشترك للاستفادة من خبرات وتقنيات المركز لتحقيق الأهداف المرجوة. وستساهم المعايير المعززة للسلامة والأمن في زيادة ثقة المستثمرين وقطاعات الأعمال في السوق وفي أبوظبي بشكل عام».

من جانبه، قال سعيد سيف النيادي، المدير العام لمركز المتابعة والتحكم بأبوظبي: «تساهم مذكرة التفاهم بين مركز المتابعة والتحكم وسوق أبوظبي العالمي في تحقيق العديد من المزايا التي تضمن توفير بيئة عمل حيوية تتسم بأعلى درجات السلامة والأمان والالتزام بتطبيق أفضل المعايير والممارسات ذات الصلة. كما تؤسس لمنصة رسمية تمكن الطرفين من الحوار الفعال وتبادل المعلومات حول قضايا المتابعة والتحكم وتطوير المبادرات التي تعزز جوانب التعاون المشترك وترسخ مكانة أبوظبي كمركز مالي وتجاري عالمي».