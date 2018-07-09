أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت سلطة التسجيل لسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مركز المتابعة والتحكم بأبوظبي، لتعزيز التنسيق المشترك حول تبادل المعلومات والتعاون في المجالات ذات الصلة بالامتثال لإجراءات المتابعة والتحكم ضمن المنطقة المالية الحرة للسوق.
وتؤسس المذكرة التي وقعها كل من ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لسوق أبوظبي العالمي، وسعيد سيف النيادي، المدير العام لمركز المتابعة والتحكم بأبوظبي، لمنصة استراتيجية لتبادل المعلومات فيما يتعلق بالمهام والواجبات، وتقارير الامتثال، وتأكيد صحة المعلومات والتحقق منها في حالات عدم الامتثال.
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وتسعى الاتفاقية الجديدة لتفعيل جوانب العمل المشترك عبر اتباع منهجية تواصل مفتوح وشامل لتبادل وجمع المعلومات المتصلة بالتزامات جميع الأطراف، وإطلاق الحملات التوعوية الموجهة للمؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في السوق، وتنفيذ المبادرات المشتركة لتطوير القدرات والمهارات المهنية والتقنية لموظفي الجانبين.
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من جانبه، قال سعيد سيف النيادي، المدير العام لمركز المتابعة والتحكم بأبوظبي: «تساهم مذكرة التفاهم بين مركز المتابعة والتحكم وسوق أبوظبي العالمي في تحقيق العديد من المزايا التي تضمن توفير بيئة عمل حيوية تتسم بأعلى درجات السلامة والأمان والالتزام بتطبيق أفضل المعايير والممارسات ذات الصلة. كما تؤسس لمنصة رسمية تمكن الطرفين من الحوار الفعال وتبادل المعلومات حول قضايا المتابعة والتحكم وتطوير المبادرات التي تعزز جوانب التعاون المشترك وترسخ مكانة أبوظبي كمركز مالي وتجاري عالمي».