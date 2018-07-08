«اقتصادية أبوظبي» تبدأ تلقي تظلمات وشكاوى مستحقات القطاع الخاص

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أمس، استقبال التظلمات والشكاوى حول مستحقات القطاع الخاص، وذلك عبر نافذة خاصة لاستقبال المراجعين في مبني الدائرة الرئيسي في مدينة أبوظبي، إضافة إلى الرابط الإلكتروني «daf.ded.abudhabi.ae».

يأتي ذلك ضمن خطة الدائرة لإطلاق حزمة من المبادرات الاستراتيجية، تعكف الدائرة على تنفيذها خلال العام الجاري، بتوجيه من اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وذلك ضمن الحزمة الاقتصادية التي اعتمدها مؤخراً، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والبالغ قيمتها 50 مليار درهم، لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

ووجه سموه، اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لأبوظبي بوضع خطة تفصيلية للحزمة الاقتصادية خلال تسعين يوماً، تتضمن مبادرات وممكنات تعمل على تعزيز القدرات التنافسية لشرائح القطاع الخاص المختلفة في الإمارة، وتغطي مشاريع البنية التحتية والتشريعية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعية والاجتماعية والخدمية.

وتأتي هذه الخطوة من جانب الدائرة، تماشياً مع رؤى حكومة أبوظبي الرامية إلى تنظيم العمل الحكومي بصورة تكاملية ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها كافة القطاعات ضمن منظومة حكومة أبوظبي لخدمة المجتمع والاقتصاد.