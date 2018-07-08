براجا: المونديال.. بلا متعـة!

منير رحومة (دبي)

يتابع البرازيلي، آبل براجا مدرب الجزيرة السابق، وصاحب الإنجازات مع العديد من الأندية البرازيلية الكبيرة أمثال إنترناسيونالي وفلومينيزي وفلامنجو وأتليتيكو مينيرو، منافسات المونديال 2018، بكثير من الاهتمام والشغف، وبرؤية فنية دقيقة، خاصة بعد أن اعتزل التدريب، وتفرغ للاستمتاع بمشاهدة المباريات في ختام مسيرة تدريبية طويلة استمرت لأكثر من 23 عاماً.

وحرصت «الاتحاد» على التواصل مع براجا لتقييم المستوى الفني للمونديال والتعرف على وجهة نظره بخصوص الحدث الكبير، فقال: «لم نستمتع حتى الآن بمستوى فني عالٍ، ولم نشاهد مباريات ممتعة، خاصة من قبل المنتخبات الكبرى التي كانت مرشحة للقب مثل المنتخب الألماني حامل اللقب، والأرجنتين، وإسبانيا، والبرتغال والبرازيل، حيث غادروا مبكراً، ولم يقدم أي منهم شيئاً يذكر في هذه النسخة».

وأضاف أن المونديال غير ممتع فنياً، ويعتبر صادماً بالنسبة للملايين من الجماهير المحبة للكرة في مختلف أنحاء العالم، والذين تركوا أعمالهم والتزاماتهم وأسرهم من أجل الاستمتاع بمباريات كأس العالم، لكنهم أصيبوا بخيبة أمل كبيرة.

وأبدى براجا استغرابه من أسلوب لعب المنتخبات الكبرى، معتبراً أن أغلبها اهتم باللعب العرضي وتمرير الكرات بلا نجاعة هجومية وفاعلية في اللعب قائلاً:«هذه ليست كرة قدم، لم نشاهد أي جديد ولم نستمتع بالمباريات». وأضاف: المونديال كشف أيضاً عن منتخبات أخرى جيدة، اعتمدت اللعب السريع وركزت على المرتدات والهجوم الخاطف، فكانت بذلك أكثر فاعلية وحققت هدفها في التأهل إلى الأدوار المتقدمة في كأس العالم.