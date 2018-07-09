ماركوس: الطريق كان ممهداً للقب بعد خروج القوى الكلاسيكية

قال البرازيلي ماركوس، هداف دوري الدرجة الأولى، بأنه شعر بخيبة الأمل وقام بإطفاء التلفاز مباشرة بعد نهاية المباراة، خاصة أن الجميع كان يتوقع أن يحقق البرازيل لقبه السادس.

وأكد ماركوس أن الحزن الشديد ما زال ينتابه بعد الهزيمة بسبب وجود جيل من اللاعبين المتميزين في صفوف المنتخب، بالإضافة لخروج أغلب المنتخبات المنافسة مع ترشيح الكثير من النقاد للمنتخب البرازيلي بالمضي قدماً نحو نهائي البطولة، عطفاً على المستوى الذي قدمه في الأدوار التمهيدية ودور الـ16،

وتحدث ماركوس عن أسباب الخروج، وقال، إنها جاءت بسبب أخطاء في التشكيل، حيث قال بأن المدرب تيتي لم يتعامل مع اللقاء بالشكل الصحيح.

وأضاف: «يعلم الجميع قوة وسط بلجيكا واعتمادهم على مجموعة من اللاعبين الماهرين، لذلك لم تكن خيارات تيتي في خط الوسط وتحديداً الارتكاز مناسبة، وخاصة في كرة الهدف الثاني التي أظهرت ضعف خط الوسط، ورغم تحركاته لإنقاذ الموقف خلال الشوط الثاني فإن تغييراته كانت متأخرة نسبياً. وأكمل: الفرص المتاحة أمام المرمى كانت كثيرة وإضاعة الفرص تحتاج لوقفة جادة من قبل الجهاز الفني ومن اللاعبين أنفسهم.

وأكد ماركوس بأن البرازيل تملك النجوم القادرين على إعادة مشهد 2002 من جديد والظفر باللقب السادس والعودة لخريطة الكرة العالمية، لكن يجب على المدير الفني اختيار اللاعبين الأفضل لأن هناك لاعبين ينتظرون الفرصة وفي حال الدفع بهم بهم سيقدمون مستويات جيدة، حيث إن الجماهير البرازيلية تحتاج إلى جيل يعيد لها التألق من جديد.

وقال إن نيمار رغم كل شيء هو أحد اللاعبين الكبار وقادر على قيادة البرازيل للفوز في البطولات القادمة.