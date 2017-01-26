«كارلسون ريزيدور» تفتتح 14 فندقًا جديداً في الإمارات

دبي (الاتحاد)

‬تعتزم ‬مجموعة ‬فنادق ‬كارلسون ‬ريزيدور افتتاح ‬17 ‬فندقاً ‬هذا ‬العام ‬في ‬منطقة ‬الشرق ‬الأوسط، ‬حيث ‬ستضيف ‬الشركة ‬العالمية ‬المشغلة ‬للفنادق ‬أكثر ‬من ‬3.000 ‬غرفة ‬إلى ‬محفظتها ‬الاستثمارية ‬الحالية، ‬التي ‬تشتمل ‬على ‬8.500 ‬غرفة ‬في ‬المنطقة ‬المذكورة.

وتعتزم المجموعة افتتاح 14 فندقًا آخر في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2019، بما في ذلك 4 فنادق يتوقع افتتاحها في العام الجاري 2017 لتنضم إلى الفنادق التسعة الموجودة حالياً قيد التشغيل، حيث ستضيف كارلسون ريزيدور لنحو 1000 غرفة إلى محفظتها من الفنادق، لتضم 13 فندقاً و3.000 غرفة فندقية بنهاية 2017. ويشتمل ذلك على الافتتاح المرتقب لفندق راديسون بلو، ودبي ووترفرونت، وهو الافتتاح الأبرز للمجموعة في دبي مؤخراً.

وسيضم الفندق 432 غرفة ذات إطلالات خلابة على برج خليفة، وسيتمتع بموقع متميز على قناة دبي المائية وضمن الخليج التجاري، وسيضم عدداً من المطاعم الجديدة الرائعة. وفي الوقت نفسه، سيتم افتتاح فندق آخر في دولة الإمارات، هو فندق «بارك إن باي راديسون موتور سيتي»، ومن المقرر افتتاحه في الربع الثالث من 2017.

وقال مارك ويليس نائب رئيس مجموعة «فنادق ريزدور» في منطقة الشرق الأوسط وتركيا: «2017 سيكون عام افتتاح الفنادق، وهو فترة مهمة للغاية للمجموعة، لا سيما مع افتتاح 17 فندقاً جديداً عبر أنحاء الشرق الأوسط، وهذا بدوره يؤكد الجهد المبذول لفريقنا على مدى السنوات القليلة الماضية، والثقة المتواصلة لملاكنا في إدارة أصولهم». وأضاف «يسرنا بشكل خاص أن نشهد التوسع الجغرافي الشاهد على نمو مجموعتنا في أسواق المنطقة الرئيسة مثل دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وكذلك زيادة حضور العلامة التجارية للمجموعة من خلال العلامات الفندقية التي تنضوي تحت مظلة المجموعة والتي تضم علامة راديسون بلو الشهيرة، وبارك إن باي راديسون، وراديسون ريد، العلامة الجديدة التي تمثل الفئة الفندقية المتوسطة، وتقدم أسلوب حياة جديداً لضيوف الفندق».