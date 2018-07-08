«الأسود الثلاثة» هرسوا «أحفاد الفايكنج»!

لندن (د ب أ)

قوبل تأهل منتخب إنجلترا إلى المربع الذهبي للمونديال بعاصفة من السعادة من قبل وسائل الإعلام أمس، حيث توقعت أغلبها أن يتوج «الأسود الثلاثة» بثاني لقب لهم في كأس العالم، بعد إنجاز 1966،

وفاز المنتخب الإنجليزي تحت قيادة مدربه ساوثجيت على نظيره السويدي بهدفين ليبلغ المربع الذهبي لكأس العالم للمرة الأولى منذ 1990.

وسجل هاري ماجوير وديلي آلي هدفي إنجلترا من ضربتي رأس، كما أنقذ الحارس الإنجليزي جوردان بيكفود مرماه من ثلاثة أهداف محققة، ليكون الفوز في النهاية من نصيب «الأسود الثلاثة» على ملعب سمارا أرينا.

وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة «ذي صن» أمس: «نعم.. الأسود الثلاثة هرسوا السويد لينضموا إلى المربع الذهبي».

وأشارت صحيفة «تيليجراف»: إلى الأمام لتحفيز المنتخب الإنجليزي ومدربه جاريث ساوثجيت قبل المباراة المرتقبة أمام كرواتيا يوم الأربعاء المقبل في المربع الذهبي. ونشرت صحيفة «ذي ميل» صورة لماجوير واصفة إياه بأنه «الأمير هاري»، ولكن الأمير ويليام أيضاً قدم تهنئته للفريق عبر الحساب الرسمي لقصر كينسينجتون على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر. وقال الأمير ويليام: «أردتم تحقيق التاريخ، إنجلترا وأنتم تفعلون ذلك تماماً، إنها مسيرة مذهلة في كأس العالم، لقد استمتعنا بكل دقيقة، تستحقون هذه اللحظة، كرة القدم تعود إلى منشئها». وأوضحت صحيفة «صنداي تايمز»، «أمل وتفاخر»، فيما وصفت صحيفة «صنداي ميرور» اللاعبين بالـ «مباركين».

ونشر الملحن سير أندرو ليويد ويبر فيديو عبر حسابه على تويتر لنفسه وهو يعزف أغنية «كرة القدم آتية للوطن»، الأغنية كتبها الفنانان الساخران فرانك سكينر وديفيد باديل في يورو 1996 عندما بلغت إنجلترا المربع الذهبي للبطولة التي جرت على أراضيها.وحملت الصفحة الرئيسية لصحيفة «صنداي بيبول» صورة لهاري كين وهاري ماجوير تحت عنوان «حافظا على هدوئكما وانطلقا».الجماهير في كل أنحاء إنجلترا شاهدت الفوز على السويد قبل أن يحتشدوا سوياً في شوارع المدن والقرى، حتى الساعات الأولى من الصباح للاحتفال بالتأهل إلى المربع الذهبي.وكتب جيمي هوارد الذي كان بصحبة مجموعة من المشجعين في شيفيلد، في صحيفة «أوبزرفر»: مع انطلاق صافرة نهاية المباراة بالفوز 2 - صفر بدأت الجماهير الإنجليزية تحتفل بالتأهل للمرة الأولى إلى المربع الذهبي منذ عام 1990، التحول الملحمي لما كان، حتى وقت قريب فريق غير مستقر بدأ في التشبع بالانتماء الوطني. وربما استغرق الإنجليز 28 عاماً للتجهيز لهذا الاحتفال ولكن جاريث ساوثجيت ليس مستعداً بعد للمشاركة، وفي الوقت الذي انطلقت فيه الاحتفالات في كل أرجاء إنجلترا، فإن الرجل صاحب الكلمة العليا لم يشارك في الاحتفال. وقال ساوثجيت خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «إنه أمر استثنائي.. أتخيل أن هناك حفلاً كبيراً مقاماً حالياً في البلاد»، وأضاف: لن نحتفل الآن، ولكن الشعور بالفخر والرضا كافٍ بالنسبة لنا.وأبدى ساوثجيت فخره الكبير بتدريبه الفريق في كأس العالم، وقال: إنه امتياز مذهل أن تكون مدرباً للمنتخب الإنجليزي، وأن تقود الفريق للوصول إلى الدور قبل النهائي بالمونديال.وأشاد ساوثجيت بفريقه الشاب، ولكن بحدود في ظل سعيه للحفاظ على حالة التركيز بين اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام كرواتيا.أما يان أندرسون مدرب السويد فقال لدى سؤاله عن فرصة إنجلترا في الفوز بلقب كأس العالم: نعم بالتأكيد أعتقد أنهم قادرون. وأضاف: إنهم أقوياء ومنظمون بشكل جيد، أود أن أشيد بالفريق والمدرب.

وختم بالقول: كل الاحترام لساوثجيت، لقد قام بمهمة رائعة، إنه فريق جيد، أعتقد أنهم يستطيعون استكمال الطريق حتى نهايته.