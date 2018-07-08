تشيريتشوف: لم نقفز أكثر من اللازم!

سوتشي (د ب أ)

وجه ستانيسلاف تشيريتشوف، المدير الفني للمنتخب الروسي لكرة القدم، الشكر إلى جميع لاعبيه على ما قدموه خلال بطولة كأس العالم، كما أعرب عن سعادته وتقديره للمساندة الجماهيرية التي وجدها الفريق على مدار البطولة.

وقال تشيريتشوف، في المؤتمر الصحفي لفريقه بعد المباراة: لا أعتقد أننا قفزنا أكثر من اللازم في هذا المونديال، تدرب اللاعبون واجتهدوا كثيراً من أجل الوصول إلى هذه النتيجة.

وأضاف: كان من الأفضل لو واصلنا الطريق إلى الدور المقبل، ولكن الحظ لم يحالفنا هذه المرة.

وأضاف: الجماهير الروسية تحبنا وساندتنا، وهي تعرف جيداً أننا نريد تقديم كل ما لدينا، سعداء للغاية بهذا القدر الكبير من التشجيع والمساندة، ولكن علينا أن نعرف أن الجماهير لا تساندك إن لم تقدم ما عليك.

وقال تشيريتشوف: أريد أن أشكر جميع اللاعبين على ما قدموه، لست نادماً على اختياراتي للاعبين، وأعتقد أن هذه المجموعة هي الأفضل الآن في روسيا، بطبعي، لا أندم أبداً على أي اختيار، صحيح أنني كنت منفعلاً خلال المباراة وهذا شيء عادي.

وأضاف: لا أحد يستطيع إرغام الأطفال على لعب كرة القدم، يجب علينا أن نصطحبهم إلى الملاعب فقط، وبعدها يكون الطفل هو صاحب القرار، خرجنا من هذه البطولة مرفوعي الرأس، ولكننا نشعر بالحزن كذلك.

وأشار المدرب الروسي: اتصل بي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد اللقاء كذلك، وهنأني بالمباراة الرائعة التي قدمناها، وقال لي: علينا أن نفتح أعيننا وننفذ الخطوات التالية وألا نقف عند هذا الحد.