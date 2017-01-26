24.5 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي الدولي خلال 2016

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع عدد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي العام الماضي إلى 24.5 مليون مسافر خلال عام 2016، بنمو 5,1% مقارنةً مع 23,2 مليون مسافر العام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة أمس عن مطارات أبوظبي.

وقال عبدالمجيد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي: «إن نتائج عام 2016 تدل على النمو المستمر في حركة المسافرين وحالة التطور التي يشهدها مختلف المجالات ضمن قطاع الطيران على مستوى الإمارة. وإن هذه الإحصاءات تعتبر دليلاً على الإمكانات التي يتمتع بها مطار أبوظبي الدولي وجهود إمارة أبوظبي الرامية إلى تعزيز دورها كمركز عالمي يربط وجهات العالم بعضها ببعض».

وشهدت حركة المسافرين زيادة كبيرة في عام 2016 من وإلى عدد من الوجهات الرئيسية مثل المملكة المتحدة التي سجلت زيارة تقدر بـ11.4%، وحافظت الهند على الصدارة بتربعها على المركز الأول بأكثر من أربعة ملايين مسافر عبروا مطار أبوظبي الدولي خلال العام الماضي ما يمثل 18.1% من إجمالي عدد المسافرين خلال 2016 وبمعدل نمو سنوي يقدر بـ13.3%.

وقال الخوري: «سجَّل شريكنا (الاتحاد للطيران) أداءً بارزاً خلال عام 2016، ما أسهم بشكل كبير في الزيادة الملحوظة في حركة المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي لعام 2016. فالناقل الوطني للدولة نقل أكثر من 76% من إجمالي المسافرين من وإلى مطار أبوظبي الدولي خلال العام الماضي، أي ما يعادل أكثر من 18.6 مليون مسافر. ونحن حريصون على متابعة العمل مع كل شركائنا الاستراتيجيين والبحث المستمر عن مزيد من فرص النمو في إطار برنامجنا الرامي إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية وعمليات التطوير والتوسعة وتلبية احتياجات الأسواق المختلفة». وسجل مبنى المسافرين رقم (3) نمواً في حركة المسافرين بإجمالي 15 مليون مسافر وبزيادة تقدر بـ12.6% مقارنة بعام 2015.

وأسهم إدخال نظام السفر الذكي، الذي جرى تفعيله في الربع الأول من عام 2016 في المبنيين الأول والثالث، في هذا النمو المشهود. حيث يتيح نظام السفر الذكي للمسافرين إمكانية إتمام إجراءات السفر بشكل ذاتي، وخدمة تسليم الأمتعة الذاتية، إضافة إلى التسجيل الإلكتروني وبوابات العبور الإلكترونية المزودة بمهام التحقق البيولوجية وتكنولوجيا التعرف على الوجه.

وأشار الخوري: «نبحث في مطارات أبوظبي بشكل متواصل عن طرق جديدة للابتكار لتعزيز الطاقة الاستيعابية لمطار أبوظبي الدولي، فقد أسهم السفر الذكي، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، في تقليص زمن إجراءات السفر بنسبة 70%، حيث وفر هذا النظام تجربة سفر سهلة وعالمية المستوى للمسافرين ولاقت استحسان العملاء ورضاهم، كما أنها ساعدت على التعامل مع عدد أكبر من المسافرين بطريقة آمنة ومُنظمة. وإن هذه التحسينات وعمليات التطوير والتوسعة المستمرة تسهم إلى حد كبير في تلبية متطلبات رؤية أبوظبي 2030 وخطة حكومة أبوظبي، نحو تسليط الضوء على السفر والسياحة باعتبارها ركناً أساسياً يدعم التنويع الاقتصادي في الإمارة».

وسجل شهر ديسمبر 2016 زيادة في أعداد المسافرين بنسبة 3.7% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل عدد المسافرين إلى 2.189.633 مسافراً. كما شهد مبنى المسافرين رقم (3) ارتفاعاً في حركة المسافرين طوال شهر ديسمبر لتصل إلى 1.474.436، مسجلة نمواً بنسبة 30% مقارنةً مع نفس الفترة من 2015.