«جيل الذهب» يكرر «إنجاز 98»

سوتشي (أ ف ب)

كرر منتخب كرواتيا، إنجاز مشاركته الأولى في نهائيات كأس العالم قبل 20 عاماً، وبلغ نصف نهائي مونديال 2018، بإنهائه مغامرة نظيره الروسي المضيف بالفوز عليه 4-3 بركلات الترجيح «الوقت الأصلي 1-1 والإضافي 2-2»، في مباراة ربع النهائي مساء أمس الأول في سوتشي.

وسجل أندري كراماريتش ودوماجوي فيدا هدفي كرواتيا التي بلغت دور الأربعة للمرة الثانية في تاريخها، ودينيس تشيريشيف وماريو فرنانديش هدفي روسيا، وأهدرت كرواتيا ركلة ترجيحية عبر ماتيو كوفاسيتش، بينما أهدرت روسيا ركلتين بوساطة فيودور سمولوف وفرنانديش. وتلتقي كرواتيا بعد غد على ملعب لوجنيكي في موسكو مع إنجلترا التي تغلبت على السويد 2- صفر في سامارا.

ونجح الجيل الذهبي للمنتخب الكرواتي بقيادة لوكا مودريتش الذي اختير أفضل لاعب في مباراة أمس الأول، في تكرار إنجاز جيل أواخر التسعينيات عندما أوصل بلاده إلى نصف نهائي مونديال فرنسا 1998، في مشاركتها الأولى كدولة مستقلة، قبل أن يخسر أمام المضيف 1-2 في نصف النهائي وينهي البطولة ثالثاً.

في المقابل، فشلت روسيا في بلوغ المربع الذهبي للمرة الأولى منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، علماً أنها بلغت ربع النهائي للمرة الأولى. وكان مسارها في المونديال غير متوقع، خاصة بعد الأداء المتواضع في المباريات الودية التحضيرية، ولكون منتخبها الأدنى تصنيفاً بين المنتخبات الـ 32 المشاركة.

وعانت كرواتيا التي حجزت بطاقتها إلى الدور ثمن النهائي بسهولة، للمرة الثانية في الأدوار الإقصائية واحتاجت لركلات الترجيح لحسمها، بعد مباراة الدنمارك في الدور ثمن النهائي. وتنفست كرواتيا التي تشارك للمرة الخامسة في النهائيات، الصعداء كونها لم تنجح سابقاً في الفوز على المضيف، حيث خسرت أمام فرنسا في 1998، والبرازيل 1-3 في الدور الأول لمونديال 2014.

وكسر المنتخب الكرواتي قاعدة نجاح منتخب البلد المضيف في بلوغ نصف النهائي في النسخ الخمس الأخيرة التي بلغ فيها ربع النهائي «إيطاليا 1990 وفرنسا 1998 وكوريا الجنوبية 2002 وألمانيا 2006 والبرازيل 2014». وأجرى مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش تبديلاً واحداً على تشكيلة ثمن النهائي، وأشرك أندريه كراماريتش أساسياً على حساب مارسيلو بروزوفيتش. بدوره، أجرى تشيريتشيسوف تبديلاً واحداً على التشكيلة التي أطاحت إسبانيا بطلة 2010 من ثمن النهائي، فدفع بدينيس تشيريشيف بدل يوري جيركوف. وأعرب زلاتكو داليتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي عن ثقته بقدرة فريقه على تقديم المزيد في كأس العالم 2018 بعد التأهل بجدارة إلى المربع الذهبي للبطولة.

وقال زلاتكو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: أهنئ فريقي للوصول إلى الدور قبل النهائي، لم يكن هناك لعب جميل في المباراة، بل كانت حرباً، أسعدنا أنفسنا بهذا الفوز وأسعدنا شعبنا، كرواتيا في قبل النهائي وهذا شيء جميل، أعتقد أن بإمكاننا تقديم المزيد، كلنا ثقة وعزم لتحقيق نتيجة أفضل أمام المنتخب الإنجليزي في المربع الذهبي. وأوضح: في هذا المونديال، حظوظ الفرق متساوية بنسبة 50 بالمائة لكل فريق في المباراة، وعلى الجميع أن يكافح من أجل الانتصار، كنت أفكر في الهجوم في بداية المباراة، ولكن الفريق الروسي بفضل روحه القتالية والضغط العالي استطاع أن يوقفنا.

وأضاف: أجريت التغييرات المناسبة في الشوط الثاني، واستطعنا السيطرة على وسط الملعب، وصنع أكثر من فرصة، أعتقد أننا كنا الأفضل في بقية المباراة، سنجري بعض التغييرات ونحفز اللاعبين وسنكون جاهزين لمباراة إنجلترا.