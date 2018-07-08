فرناندينيو .. تهديد بالقتل!

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

يتعرض فرناندينيو لاعب منتخب البرازيل، وعدد من أفراد عائلته، لإهانات عنصرية وتهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل، على خلفية الهدف الذي سجله خطأ في مرمى المنتخب لمصلحة منافسه البلجيكي في ربع نهائي كأس العالم.

وافتتح فرناندينيو التسجيل خطأ في مرمى المنتخب البرازيلي في المباراة التي أقيمت الجمعة في كازان، وانتهت بفوز بلجيكا 2-1، وإقصاء البرازيل من الدور ربع النهائي لمونديال 2018 في روسيا.

ومنذ ذلك الحين، يواجه فرناندينيو لاعب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، سلسلة انتقادات حادة ذات طبيعة عنصرية من مستخدمين لمواقع التواصل، وصلت إلى حد التهديد بقتله.

كما تلقت زوجته عبر حسابها الخاص على «انستغرام»، رسائل تتضمن شتائم، وتتهم زوجها بـ «تخريب كل شيء»، في حين اضطرت والدته إلى إغلاق حسابها على الموقع نفسه على خلفية التعليقات المسيئة التي تلقتها.

في المقابل، دافع العديد من المستخدمين للموقع عن اللاعب البالغ 33 عاماً، كما قام موقع «موندو نيجرو» الإلكتروني بنشر صورة للاعب مرفقة برسالة جاء فيها «خسارة البرازيل والهدف في مرمى منتخب بلاده لا يبرر العنصرية.. لا شيء يبرر العنصرية.. نحن معك فرناندينيو».