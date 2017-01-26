«تعاونية الاتحاد»: توظيف فوري لـ 40 مواطناً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة توفير نحو 40 وظيفة للمواطنين والمواطنات، خلال اليوم المفتوح للتوظيف الفوري للمواطنين الذي سيقام يوم السبت الموافق 28 يناير الجاري في اتحاد مول، بهدف دعم خطط واستراتيجيات وبرامج التوطين في الدولة.

وقال أحمد بن كنيد مدير إدارة الموارد البشرية والتوطين في التعاونية «تنفذ تعاونية الاتحاد العديد من الأيام المفتوحة للتوظيف الفوري من منطلق التزامها بالإسهام في توطين الوظائف ودعمهم»، مشيراً إلى أن تعاونية الاتحاد «ستكثف جهودها خلال العام الحالي لاستقطاب الكفاءات المواطنة» للعمل لديها ودعمها للارتقاء وتقديم أفضل الخدمات.

وأضاف «نتطلع إلى توظيف وتطوير المواطنين الإماراتيين الذين لديهم القدرة والطموح لبناء حياتهم المهنية الناجحة والمليئة بالخبرات والمعلومات»، موضحاً أن تعاونية الاتحاد تولي موضوع التوطين أهمية مطلقة، حيث تُعد نسبة التوطين فيها من أعلى نسب التوطين في القطاع الخاص بالدولة، وتحرص التعاونية على عقد الدورات التدريبية وورش العمل للارتقاء بمهارات موظفيها ورفد مخزونهم المعرفي بكل ما هو جديد في مجال التجارة بالتجزئة، كما تتبنى المواهب الإماراتية وتحرص على دعمها باستمرار من خلال البرامج التدريبية المتكاملة، وتوفير الفرص الوظيفية التي تلبي طموحهم وتساعدهم على التقدم المهني المستمر.

وأشار ابن كنيد إلى أن استراتيجية التعاونية تهدف خلال الأعوام المقبلة للاستمرار في رفع نسبة التوطين فيها، من خلال توفير الرواتب والمزايا المغرية مثل التأمين الصحي وتذاكر السفر والمكافآت السنوية حسب أداء التعاونية، وتوفير فرص التطور الداخلي، تدريب وتطوير الشباب المواطن، تقديم التسهيلات الدراسية لهم ونظام ساعات عمل مرنة، إضافة إلى إطلاق برامج خاصة لتعيين الشباب المواطن من طلاب الجامعات.