أبوظبي (الاتحاد)
وقَّعت وزارة الاقتصاد ومجموعة «بريد الإمارات» مذكرة تفاهم بشأن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمنظومة البريد، في إطار سعيهما لتعزيز الشراكة والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وحرصهما على رفع مستوى التنسيق والتواصل بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين ويصب في الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وقَّع المذكرة ممثلاً لوزارة الاقتصاد محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، بينما وقَّعها عن مجموعة «بريد الإمارات» عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة.
|
وقال محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، إن توقيع المذكرة يأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون بين وزارة الاقتصاد ومجموعة «بريد الإمارات» في كل ما من شأنه تحسين بيئة الأعمال الاقتصادية والدفع قدماً بمسيرة التنمية المستدامة في الدولة، مضيفاً أن المذكرة تعكس حرص الطرفين على ترسيخ مبدأ تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة ويخدم الأهداف التنموية للدولة.
|
من جانبه، أشاد عبدالله الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة، بمذكرة التفاهم التي تعمل على تعزيز التعاون بين وزارة الاقتصاد ومجموعة بريد الإمارات في المجالات ذات الاهتمام، لا سيما في ما يخص إصدار الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمنظومة البريد وتعزيز أسس التعاون بين الطرفين على الصعيدين الاتحادي والمحلي.
وأضاف أن مجموعة «بريد الإمارات» تسعى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الشركاء الاستراتيجيين بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في مجال إسعاد المتعاملين.
حضر التوقيع من جانب وزارة الاقتصاد حميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك؛ ويوسف عيسى الرفاعي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة؛ ومروان السبوسي، مدير مكتب وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، بينما حضره من مجموعة شبريد الإمارات» سلطان المدفع، المدير التنفيذي لشؤون العمليات البريدية؛ وعبيد القطامي، المدير التنفيذي التجاري بالوكالة، وعمر بن بيات الفلاسي، المدير التنفيذي لإدارة الشؤون القانونية بالوكالة، ونورة السويدي، مدير إدارة التراخيص.