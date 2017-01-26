مدينة خليفة الصناعية ترسِّخ مكانتها بأداء قوي خلال 2016

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت مدينة خليفة الصناعية، التابعة لموانئ أبوظبي، أداءً قوياً خلال عام 2016، حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي نحو 3.2%، لتعزز بذلك مساهمتها في التنوع الاقتصادي للإمارة، وترسيخ مكانتها كمركز تجاري وصناعي ولوجستي، إضافة لكونها بوابة تجارية حيوية لأحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.

وخلال عام 2016 تم توقيع 20 اتفاقية مساطحة جديدة مع عدد من المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، ما يزيد العدد الكلي للمستثمرين إلى أكثر من 130 مستثمراً، حيث يشمل هذا العدد الإجمالي 88 مستثمراً من خلال عقود مساطحة، و21 مستثمراً ضمن المجمع اللوجستي، و25 شركة ضمن المنطقة الحرة. كما قامت مدينة خليفة الصناعية بتأجير أكثر من مليوني متر مربع من الأراضي الصناعية خلال العام الماضي، بمتوسط 70 ألف متر مربع لكل مستثمر جديد، ما رفع إجمالي المساحة التي تم تأجيرها حتى الآن منذ 2010 إلى 14.5 مليون متر مربع.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ«موانئ أبوظبي»: «نحن سعداء بالنمو المشهود الذي حققته مدينة خليفة الصناعية خلال 2016، والذي يرجع الفضل فيه إلى بناء شراكات جديدة، والاستثمارات المستمرة في أحدث التقنيات والإجراءات بهدف تعزيز الميزات التنافسية. يُضاف إلى ذلك عمليات التوسع التي يشهدها ميناء خليفة، والتي استقطبت اهتمام المستثمرين، وعززت فرص النمو في المدينة الصناعية».

وتتماشى أهداف مدينة خليفة الصناعية مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل في الإمارة لتتخطى الموارد النفطية.