الصحف تودع اللقب بحسرة كبيرة

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

بعبارة «تشاو نيمار»، اختصرت صحيفة «لانس» الرياضية البرازيلية خروج منتخب بلادها من الدور ربع النهائي لكأس العالم أمام بلجيكا 1-2، وسط انتقادات إعلامية لاذعة «للعرض المخيب» في الشوط الأول، وبحسرة كبيرة على ضياع فرصة تحقيق اللقب للمرة السادسة ووداع مونديال روسيا، معبرة عن أنها كرهت الانتظار.

واختار أهم المواقع الرياضية البرازيلية «جلوبوسبورت» عنوان «يا له من شيطان» للحديث عن الخسارة أمام المنتخب البلجيكي في كازان، وهو تعبير يعني «يا للأسف» بالبرتغالية، إلا أنه أيضاً يحمل إشارة لمنتخب «الشياطين الحمر» البلجيكي الذي حرم البرازيل من سعيها إلى تعزيز رقمها القياسي في عدد الألقاب، والتتويج للمرة السادسة والأولى منذ 2002.

وأضاف الموقع: الثلاثي «كيفن» دي بروين، «إدين» هازار و«روميلو» لوكاكو دمر السيليساو في 45 دقيقة، مذكراً بأنها المرة الأولى في عهد المدرب تيتي، تستقبل فيها شباك البرازيل أكثر من هدف في مباراة واحدة.

وقال الموقع الإلكتروني للصحيفة اليومية «فوليا» في ساو باولو، إن المنتخب البلجيكي «أوقف» البرازيل، وأشار إلى أن الخسارة «كانت ستكون أقسى وبدأت تشبه نتيجة 1-7، الخسارة المخجلة أمام ألمانيا في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2014».

وتابع: «فعل الثلاثي لوكاكو وهازار ودي بروين ما أراده بالدفاع البرازيلي الذي تلقت شباكه هدفاً واحداً فقط خلال هذا المونديال قبل هذه المباراة».

من جهتها، أعربت صحيفة «استادو دي ساو باولو» عن أسفها «للعرض المخيب» في الشوط الأول.

وعلى رغم خروج ألمانيا حاملة اللقب من الدور الأول لمونديال روسيا 2018، فإن الخسارة التي كبدتها للبرازيل على أرضها في 2014 لا تزال حاضرة.

وعلق العديد من مستخدمي مواقع التواصل على التشابه بين ألوان العلمين البلجيكي والألماني «الأسود والأحمر والأصفر»، مع اختلاف في ترتيبها، وشكل العلم بين «أفقي وعمودي»، وكتب أحد مستخدمي موقع «تويتر» قائلاً: «العدو لم يغادر، كان متنكراً».