محمد حامد (دبي)
مباراتان لا أكثر يحقق فيهما المنتخب الإنجليزي الفوز، لكي يتوج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد انتظار دام 52 عاماً، وحينها سوف نقول: «الإنجليز يحكمون العالم»، هذا ما قالته الصحافة اللندنية، وتحديداً صحيفة «الميرور» تفاعلاً مع الفوز على المنتخب السويدي، والتأهل للدور قبل النهائي لكأس العالم، وهي المرة الأولى التي تشهد وجود «الأسود الثلاثة» في المربع الذهبي منذ 28 عاماً، وتحديداً منذ مونديال إيطاليا 1990.
والمتتبع لتفاعلات الصحافة الإنجليزية، وشغف الملايين من عشاق كرة القدم في إنجلترا سوف يدرك أن الجميع باتوا على ثقة من أن رائحة مجد مونديال 1966 تفوح في كافة المدن الإنجليزية، وعلى رأسها لندن، ومن بين المؤشرات التي تبعث على التفاؤل في إنجلترا، أن الجيل الحالي الذي يقدم مستويات جيدة، ويحقق نتائج أكثر من رائعة، نجح في تسجيل 11 هدفاً في النسخة المونديالية الحالية، وهو ما يعادل جميع الأهداف التي سجلها منتخب إنجلترا المتوج باللقب عام 1966.
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نيل أشتون كتب عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة «الصن» اللندنية متفاعلاً مع الإنجاز الكبير الذي يعيد الأمل في عودة كرة القدم إلى وطنها، وهو حلم إنجليزي كبير، يتمثل في الحصول على لقب كأس العالم بعد انتظار دام 52 عاماً، وأشار أشتون إلى أن كل شيء لا يهم الآن، مضيفاً: نحن في إنجلترا الآن لا نفكر سوى في الحلم الكبير، في غضون أيام سيكون 30 مليون إنجليزي على الأقل أمام الشاشات لمتابعة منتخبهم في موقعة قبل النهائي، حينها لن نكون في حاجة إلى أكثر من 90 دقيقة لكي نبلغ النهائي، وهذه المشاعر التي تسيطر علينا الآن تجعلنا لا نفكر في فاتورة الكهرباء، أو نفقات الأبناء، لا نفكر في وثيقة تأمين المنزل، كل هذا لا يهم، نحن نعيش الحلم.
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احتفالية الصحافة الإنجليزية التي تراوحت بين التفاؤل والواقعية، لها ما يبررها فالأمر لا يتعلق بالوصول إلى مربع الذهب المونديالي للمرة الأولى منذ 28 عاماً فحسب، بل رد على الانتقادات التي تتعرض لها الصحافة الإنجليزية، فيما يتعلق برفع سقف الحلم في جميع البطولات الكبرى، مما يجعل البعض يتهم الإعلام البريطاني بأنه يبيع الوهم أكثر مما يتفاعل مع الأحداث بواقعية، ويبدو أنهم ليسوا من باعة الأوهام هذه المرة، حيث يمكن للأسود الثلاثة الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك.