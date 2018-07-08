محمد حامد (دبي)

مباراتان لا أكثر يحقق فيهما المنتخب الإنجليزي الفوز، لكي يتوج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد انتظار دام 52 عاماً، وحينها سوف نقول: «الإنجليز يحكمون العالم»، هذا ما قالته الصحافة اللندنية، وتحديداً صحيفة «الميرور» تفاعلاً مع الفوز على المنتخب السويدي، والتأهل للدور قبل النهائي لكأس العالم، وهي المرة الأولى التي تشهد وجود «الأسود الثلاثة» في المربع الذهبي منذ 28 عاماً، وتحديداً منذ مونديال إيطاليا 1990.

والمتتبع لتفاعلات الصحافة الإنجليزية، وشغف الملايين من عشاق كرة القدم في إنجلترا سوف يدرك أن الجميع باتوا على ثقة من أن رائحة مجد مونديال 1966 تفوح في كافة المدن الإنجليزية، وعلى رأسها لندن، ومن بين المؤشرات التي تبعث على التفاؤل في إنجلترا، أن الجيل الحالي الذي يقدم مستويات جيدة، ويحقق نتائج أكثر من رائعة، نجح في تسجيل 11 هدفاً في النسخة المونديالية الحالية، وهو ما يعادل جميع الأهداف التي سجلها منتخب إنجلترا المتوج باللقب عام 1966.

وأشارت «الميرور» إلى أن مفاجأة إنجلترا السعيدة في المونديال تتمثل في الثلاثي المتألق ماجواير لاعب ليستر سيتي، ستونز نجم سيتي، وحامي العرين ستونز، لأنهم يشكلون الحائط الدفاعي الحصين الذي يضمن الحفاظ على أي تقدم في جميع المباريات، واختصت ماجواير بالمدح، حينما أشارت إلى القدر يبتسم له، فقد كان مجرد مشجع في «يورو 2016»، ولكنه الآن أحد صناع الحلم الكبير في المونديال، سواء بقدراته الدفاعية، أو المهام الهجومية والتهديفية التي يقوم بها، وآخرها هدفه في المرمى السويدي والذي فتح طريق التأهل للمربع الذهبي، كما أن ماجواير المدافع الثاني في المونديال على لائحة الأكثر استخلاصاً للكرات الهوائية والتي بلغ عددها 33 كرة.

نيل أشتون كتب عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة «الصن» اللندنية متفاعلاً مع الإنجاز الكبير الذي يعيد الأمل في عودة كرة القدم إلى وطنها، وهو حلم إنجليزي كبير، يتمثل في الحصول على لقب كأس العالم بعد انتظار دام 52 عاماً، وأشار أشتون إلى أن كل شيء لا يهم الآن، مضيفاً: نحن في إنجلترا الآن لا نفكر سوى في الحلم الكبير، في غضون أيام سيكون 30 مليون إنجليزي على الأقل أمام الشاشات لمتابعة منتخبهم في موقعة قبل النهائي، حينها لن نكون في حاجة إلى أكثر من 90 دقيقة لكي نبلغ النهائي، وهذه المشاعر التي تسيطر علينا الآن تجعلنا لا نفكر في فاتورة الكهرباء، أو نفقات الأبناء، لا نفكر في وثيقة تأمين المنزل، كل هذا لا يهم، نحن نعيش الحلم.

صحيفة «دايلي ميل» قالت: «الأسود تزأر في مربع الذهب» مضيفة: «المسيرة مستمرة، إنجلترا تتقدم للأمام»، في حين أشارت «الجارديان» إلى أن ما تحقق هو أمر رائع، إلا أن المنتخب لا يزال في حاجة إلى المزيد من السيطرة على المباريات، وأن يمرر الكرة بفعالية كبيرة، ويخترق دفاعات الخصوم من اللعب المفتوح، فقد جاءت الغالبية الكاسحة من الـ11 هدفاً التي سجلها الإنجليز في المونديال الحالي من الكرات الثابتة، وهي مؤشر على عمل كبير للمدرب، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى أداء أكثر إقناعاً، من أجل تحقيق الحلم الكبير ببلوغ النهائي، وإعادة كأس العالم إلى لندن بعد انتظار دام أكثر من نصف قرن.

احتفالية الصحافة الإنجليزية التي تراوحت بين التفاؤل والواقعية، لها ما يبررها فالأمر لا يتعلق بالوصول إلى مربع الذهب المونديالي للمرة الأولى منذ 28 عاماً فحسب، بل رد على الانتقادات التي تتعرض لها الصحافة الإنجليزية، فيما يتعلق برفع سقف الحلم في جميع البطولات الكبرى، مما يجعل البعض يتهم الإعلام البريطاني بأنه يبيع الوهم أكثر مما يتفاعل مع الأحداث بواقعية، ويبدو أنهم ليسوا من باعة الأوهام هذه المرة، حيث يمكن للأسود الثلاثة الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك.