«أسود» بأقل مجهود!

سامارا (أ ف ب)

في مباراة رفضت أن تكون فصلاً جيداً في مسرحية التقلبات والمفاجآت التي أطاحت بالكبار تباعاً وآخرهم البرازيل أمس الأول، وفي سيناريو خفيف لأصحاب القلوب الضعيفة من المشاهدين والمتابعين، بلغ المنتخب الإنجليزي الدور نصف النهائي لكأس العالم في روسيا، بفوزه مساء أمس على المنتخب السويدي 2- صفر، ليحجز بطاقته في دور الأربعة للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 1990.

وسجل هاري ماجواير في الدقيقة 30 وديلي آلي في الدقيقة 61، هدفي منتخب «الأسود الثلاثة».

وهي المرة الثالثة التي تبلغ فيها إنجلترا الدور نصف النهائي، بعد 1966 عندما أحرزت اللقب «الأول والوحيد لها» على أرضها، ومونديال إيطاليا 1990، حينما خرجت أمام ألمانيا الغربية بركلات الترجيح، وأنهت البطولة في المركز الرابع.

في المقابل، فشلت السويد في حجز مكان لها بين الأربعة الكبار للمرة الخامسة في تاريخها، والأولى منذ مونديال 1994 «حلت ثالثة».