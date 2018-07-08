«أسود» بأقل مجهود!

سامارا (أ ف ب)
في مباراة رفضت أن تكون فصلاً جيداً في مسرحية التقلبات والمفاجآت التي أطاحت بالكبار تباعاً وآخرهم البرازيل أمس الأول، وفي سيناريو خفيف لأصحاب القلوب الضعيفة من المشاهدين والمتابعين، بلغ المنتخب الإنجليزي الدور نصف النهائي لكأس العالم في روسيا، بفوزه مساء أمس على المنتخب السويدي 2- صفر، ليحجز بطاقته في دور الأربعة للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 1990.
وسجل هاري ماجواير في الدقيقة 30 وديلي آلي في الدقيقة 61، هدفي منتخب «الأسود الثلاثة».
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في المقابل، فشلت السويد في حجز مكان لها بين الأربعة الكبار للمرة الخامسة في تاريخها، والأولى منذ مونديال 1994 «حلت ثالثة».
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