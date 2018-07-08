وفاة ستيف ديتكو مبتكر شخصية «سبايدرمان»

نيويورك (د ب أ)

أكدت الشرطة الأميركية في وقت متأخر من أمس الأول إنه عثر على الفنان ستيف ديتكو المشارك في ابتكار شخصية سبايدرمان ميتا في شقته في مانهاتن.. وقال متحدث باسم إدارة شرطة نيويورك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الفنان «90 عاما» لم يظهر لعدة أيام قبل أن يجده أحد عمال الصيانة بعد فترة من عدم الاستجابة للنداء.

وقال المتحدث إن عامل صيانة بحوزته مفتاح تمكن من دخول الشقة ووجد ديتكو غير مستجيب في الداخل، وتم استدعاء خدمات الطوارئ التي أعلنت وفاة ديتكو في مكان الحادث.. ولم تتمكن الشرطة من تقديم سبب أو تاريخ الوفاة.

وكان ديتكو والكاتب ستان لي قد ابتكرا شخصية سبايدرمان في عام 1961، وقام الفنان ديتكو بابتكار الزي الأحمر والأزرق الشهير للشخصية الخيالية، كما ابتكر شخصية دكتور سترينج الشعبية في عام 1963، لكنه ترك شركة مارفيل بعد وقت قصير من شجار مع ستان لي ولم يفسر أي من الرجلين سبب الشجار.