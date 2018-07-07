التقشف یصل غرف العملیات الجراحية

طهران (العربية نت)

أعلن نائب وزير الصحة الإيراني، قاسم جان بابایی، من خلال تعميم للمستشفيات أنه يجوز إعادة استخدام المعدات الاستهلاكية في غرف العمليات الجراحية، في إطار برنامج التقشف التي تتبعه حكومة طهران، الأمر الذي أثار ضجة بين الإيرانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتقد بعض الخبراء الإيرانيين أن الاستفادة من المعدات التي تستخدم فقط لمرة واحدة، قد يثير تحديات خطيرة في مجال زيادة الالتهابات في مستشفيات في البلاد ويؤدي إلى عدم ثقة الناس بالجراحة في إيران.

وانتقد الطبيب الأخصائي في الجراحة العامة، مسعود مرداني، في حديث لـ (فارس نيوز) تعميم وزارة الصحة الجديد حول إعادة استخدام المعدات في غرف العمليات الجراحية، مؤكداً أن عمليات جراحية مثل جراحة العظام والدماغ والقلب، يكون فيها خطر العدوى الثانوية مرتفعاً للغاية وأي خطأ صغير ربما يحمل العديد من العواقب للمريض. وبناء على ما جاء في وكالة (إيسنا) أعلن نائب وزیر الصحة، أنه في إطار الترشید في استخدام العملة الصعبة، یجوز إعادة استخدام المعدات المستعملة الاستهلاكية في غرف إجراء العمليات الجراحية.