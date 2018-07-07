أوروبا توافق على «يوم عالمي لضحايا داعش»

بغداد (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس السبت، عن موافقة الاتحاد الأوروبي على مقترح العراق بتخصيص يوم عالمي لضحايا تنظيم (داعش) الإرهابي. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - «إن البرلمان الأوروبي وافق على قرار يتضمن الموافقة على مقترح السفارة العراقية لدي الاتحاد الأوروبي بتخصيص يوم عالمي من كل عام تخليدا لضحايا داعش والقاعدة في العالم».

وأوضح أن القرار تضمن محاور عديدة في مجالات الحوار السياسي والتعاون والعلاقات المؤسسية، فضلا عن العديد من الفقرات التي تعمل على تعزيز وتطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية العراق، حيث يدعو القرار إلى تقديم المساعدة من أجل تعزيز النظام والديمقراطية وسيادة القانون والتعاون في مجالات عديدة تدعم الاستقرار والتنمية في العراق.