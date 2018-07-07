مجهولون يختطفون فلبينيتين شمالي بغداد

كركوك (د ب أ)

أفاد قائد عسكري عراقي، أمس، باختفاء مواطنتين فلبينيتين لم تكن بحوزتهما أي وثائق رسمية على طريق في منطقة العظيم شمالي مدينة بعقوبة(57 كلم شمال شرقي بغداد). وقال الفريق الركن مزهر العزاوي، قائد عمليات ديالى العسكرية، في تصريح صحفي، إن «سائق سيارة أجرة قدم بلاغاً رسمياً إلى القوات الأمنية في منطقة العظيم عن خطف اثنتين من الفلبينيات كان يقوم بنقلهما بسيارته من إقليم كردستان إلى بغداد على طريق العظيم بعد إيقافه من جانب مجهولين تحت تهديد السلاح حسب ادعائه».

وأضاف أن «الأجهزة الأمنية تعاملت مع البلاغ بشكل عاجل»، مشيرا إلى أن «موضوع الخطف في طريق مؤمن بالكامل في طريق العظيم وفي ساعات النهار أمر صعب للغاية، لذا قررنا إحالة السائق إلى التحقيق لكشف حيثيات الموضوع بعدما تبين بأن الفلبينيتين اللتين خُطفتا ليس بحوزتهما أي وثائق رسمية ما يثير الكثير من علامات الاستفهام».وذكر أن «التحقيق مع السائق هو من سيكشف حقيقة ما حصل، ولن نستبق الأحداث في بيان ما حصل، لكن الشي المؤكد لدينا أن طريق العظيم من الصعوبة حدوث أية عملية خطف عليه بسبب الإجراءات الأمنية المشددة».