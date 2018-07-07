البابا يدعو للحفاظ على الوضع الراهن في القدس

باري، إيطاليا (وكالات)

قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، أمس، إن تشييد الجدران واحتلال الأراضي والتعصب الديني لن يحقق السلام أبداً في منطقة الشرق الأوسط. وكرر البابا أيضاً في ختام قمة لزعماء الطوائف المسيحية، وجهة نظره بشأن احترام «الوضع الراهن» لمدينة القدس، ودعم حل الدولتين لتسوية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال «الحفاظ على الهدنة ببناء الجدران، واستعراض القوة لن يؤدي إلى السلام.. لكن وحدها الرغبة الملموسة في الإنصات وبدء حوار»، هي التي ستأتي به.

وأضاف البابا «فلنضع حداً لاستفادة قلة من معاناة الكثيرين. لا لاحتلال المزيد من الأراضي والتفريق بين الناس».

وقال البابا إن «أشكالاً من التطرف والتعصب تدنس اسم الرب، وهو السلام، تحت ستار الدين»، وأججت العديد من الصراعات.

وأضاف أنه يتعين حماية كل المجتمعات في الشرق الأوسط «وليس الأغلبية فقط»، منتقداً بحدة شراء الأسلحة، حيث قال «لا يمكنك الحديث عن السلام، فيما تسارع سراً إلى تكديس أسلحة جديدة».

وندد البابا أيضاً «باللا مبالاة الفتاكة» التي تؤجج العنف، وتؤدي إلى خروج جماعي للمسيحيين من بلادهم. وعقد

الاجتماع في مدينة باري الإيطالية التي تعد منذ قرون بوابة للشرق الأوسط وموطناً لرفات القديس نيكولاس، أحد الشخصيات المبجلة لدى الطوائف المسيحية في الشرق والغرب.

وتحدث البابا عن «سحب الحرب والعنف والدمار القاتمة وحالات الاحتلال وأشكال التطرف المتعددة والتهجير والإهمال». وقال «كل ذلك حدث وسط تواطؤ كثيرين بالصمت».