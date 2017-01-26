«دبي ديزرت كلاسيك» تفتح أبواب العالمية للاعبي «جولة مينا»

دبي (الاتحاد)

ستفتح النسخة الـ 28 لبطولة دبي ديزرت كلاسيك، أبوابها للاعبين الذين حققوا أفضل النتائج في جولة الجولف في دول مينا «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» للمشاركة في البطولة العالمية، التي تنظمها مؤسسة الجولف في دبي، وتعد أعرق البطولات في المنطقة في الجولة الأوروبية «السباق إلى دبي»، التي تقام على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف في دبي، من 2 إلى 5 فبراير المقبل. وتعد جولة دول مينا «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، واحدة من أبرز المبادرات الإماراتية من هيئة الشيخ مكتوم للجولف، التي تساهم في نشر اللعبة في المنطقة والدول العربية، وهي الجولة التي نالت التصنيف الدولي وتشكل بوابة للاعبين الطامحين بالتأهل لدورة الألعاب الأولمبية، وتقام فعالياتها في العديد من الدول بداية من الإمارات في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، وفي قطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت والمغرب وغيرها.

وينال اللاعبون القادمون من جولة مينا الفرصة للمشاركة، إلى جانب نخبة من ألمع اللاعبين العالميين يتقدمه الأسطورة الأميركي تايجر وودز المتوج مرتين باللقب سابقا عامي 2006 و2008، والإنجليزي داني ويليت حامل اللقب العام الماضي، والسويدي هنريك ستينسون بطل الجولة الأوروبية «السباق إلى دبي» الموسم الماضي، وبطل نسخة عام 2007.

ومن أبرز اللاعبين الذين نالوا بطاقات المشاركة من منافسات جولة مينا، الإنجليزي كريج هنتون، الذي تصدر الترتيب العام للمحترفين، والهندي ريحان توماس المولود والمقيم في دبي، الذي تصدر ترتيب فئة الهواة، وينضم إليهما الإنجليزيان لوك جوي وزاين أسكتلند، اللذان حققا المركزين الثاني والثالث على التوالي في فئة المحترفين.

ويعتبر ريحان توماس حاليا المصنف الأول على صعيد اللاعبين الهواة في الهند حالياً على مستوى العالم، وهو يشارك في بطولة دبي ديزرت كلاسيك، للمرة الأولى في مسيرته، كما هي حال الإنجليزي هنتون. وقال محمد جمعة بوعميم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للجولف في دبي، ورئيس جولة الجولف في دول مينا: تساهم المبادرة الإماراتية، سنوياً بفتح المجال أمام لاعبي المنطقة للتنافس مع لاعبين من مختلف دول العالم، وتحقيق نقلة مسيرتهم، وجاءت هذه المكافأة الإضافية بإشراك أصحاب المراكز الأولى على مدار الموسم في بطولة دبي ديزرت كلاسيك، لتمثل حافزاً إضافياً لهم لرفع مستوياتهم ترقباً للوجود في الملعب إلى جانب نخبة من لاعبي الجولة الأوروبية واحدة التي تقدم أفضل لاعبي الجولف على مستوى العالم، ولعل مشاركة الأميركي تايجر وودز لوحدها تبرز أهمية البطولة هذا العام.

وعبر اللاعب الهندي ريحان توماس، الذي أتم (17 سنة)، ويحظى بدعم هيئة الشيخ مكتوم للجولف، عن ترقبه للمشاركة الأولى في البطولة العالمية، وقال: دبي قدمت لي الكثير منذ طفولتي، كنت محظوظاً إنني ولدت وعشت هنا، استطعت أن أمارس الجولف منذ سن مبكرة، وانطلقت في مسيرتي من هنا، وحاليا سأشارك في دبي ديزرت كلاسيك، البطولة التي مهدت الطريق في السابق للعديد من اللاعبين ليصبحوا نجوماً عالميين، منهم الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي والإنجليزي مات فيتزباتريك وغيرهم.

كما تحدث الإنجليزي كريج هنتون بهذه المناسبة، وقال: أشعر بإثارة بالغة للمشاركة في بطولة تضم نخبة لاعبي العالم، سأحاول الحفاظ على هدوئي وتقديم العرض الأفضل والبقاء على مقربة منهم قدر المستطاع، جولة مينا العام الماضي جاءت مميزة بحصولي على المركز الأول على لائحة الترتيب العام، بعدما حصدت لقبين، وأنهيت سبع بطولات ضمن العشر الأوائل.