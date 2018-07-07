الحوثيون يجندون آلاف الأطفال

مأرب (الاتحاد)

قال مدير مشروع تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن عبدالرحمن القباطي خلال تدشين دورة التوعية لأولياء أمور الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب، إن المشروع أعد خطة متكاملة لإعادة تأهيل ألفي طفل من المجندين والمتأثرين بالحرب، وسيتم تنفيذها بعد إجازة عيد الأضحى القادم بمحافظات مأرب وعدن والحديدة بعد تحريرها.

وأوضح أن مؤسسة «وثاق» رصدت أكثر من 4 آلاف طفل جندتهم مليشيات الحوثي خلال الأعوام الثلاثة الماضية في مختلف المحافظات.

من جانبه، أشار الاختصاصي النفسي والاجتماعي والمحاضر في الدورة الدكتور مهيوب المخلافي إلى أهمية إشراك أولياء الأمور في تأهيل ودمج الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب من أجل إكساب الآباء وأولياء الأمور مهارات التعامل النفسي السليم مع الأطفال بعد مرحلة التأهيل في المركز ليستعيد الأطفال طفولتهم، ويمارسوا حياتهم بصورة طبيعية. ويتلقى 27 ولي أمر محاضرات حول مخاطر تجنيد الأطفال والمسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء ذلك وأساليب الدعم النفسي للأطفال ودمجهم في المجتمع وحمايتهم من العودة مرةً أخرى إلى جبهات القتال.