163 طالبة في انطلاقة «دبي ميني تور»

دبي (الاتحاد)

انطلقت صباح أمس، فعاليات طواف دبي المصغر للدراجات الهوائية «دبي ميني تور» الذي نظمه مجلس دبي الرياضي في مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية بمدينة محمد بن راشد آل مكتوم «دستريكت 1»، والذي يأتي في إطار الحملة الترويجية للنسخة الرابعة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية الذي ينظمه المجلس من 31 يناير إلى 4 فبراير المقبل.

حضر الانطلاقة، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للطواف، وأعضاء اللجنة المنظمة للطواف، وممثلين من منطقة دبي التعليمية، شارك فيها 163 طالبة من مختلف الجنسيات من المدارس الحكومية والخاصة في دبي تنافسن لإجمالي مسافة 35 كيلومتراً، حيث تنافست 81 طالبة من فئة تحت 14 سنة في سباق لمسافة 9 كيلومترات، وتنافست 82 طالبة من فئة تحت 17 سنة لمسافة 18 كيلومتراً.

وقام بتتويج الفائزات في سباق الطالبات تحت 14 سنة د. عائشة البوسميط مدير إدارة الاتصال والتسويق بمجلس دبي الرياضي عضو اللجنة المنظمة للطواف، وفوزية فريدون مدير قسم تطوير رياضة المرأة، حيث فازت جودي خضري بالمركز الأول، وحلت سارا العريمي من مدرسة «ديرة الدولية» في المركز الثاني، تلتها جانا كيابارا من مدرسة «ديرة الدولية» في المركز الثالث.

وقام كل من عبدالله شهداد مدير قسم الأندية والمؤسسات الرياضية بمجلس دبي الرياضي مدير فعالية طواف دبي المصغر، ومحمد محراب رئيس اللجنة الفنية للطواف بتتويج الفائزات في سباق الطالبات تحت 17 سنة، حيث فازت صفية الصايغ من مدرسة «الصفوح النموذجية» بالمركز الأول، تلتها مدية مبارك من مدرسة «الراية» في المركز الثاني، وجاءت جانا هندوا من مدرسة «ديرة الدولية» في المركز الثالث، وحصلت الفائزتان بالمركز الأول في الفئتين على جائزة مالية قيمة ودراجة هوائية، كما حصلت الفائزات في المراكز الأخرى على جوائز مالية مجزية.

وتنطلق في التاسعة صباح اليوم فعاليات اليوم الثاني التي تشهد منافسة البنين من المسجلين في الأندية تحت 17 سنة لمسافة 27 كيلومتراً، وينطلق سباق فئة 14 سنة في العاشرة والربع لمسافة 18 كيلومتراً، ويختتم اليوم بالسباق الثالث لفئة 17 سنة غير المسجلين في الأندية 27 كيلومتراً.

وتقام فعاليات اليوم الثالث من طواف دبي المصغر في الساعة الثامنة صباح بعد غد.

أقامت اللجنة المنظمة للطواف قرية مصغرة تتضمن العديد من الفعاليات حيث استمتع المشاركون والحضور بجهاز المحاكاة لسباق الدراجات الهوائية، كما تم تنظيم فعاليات ترفيهية لجميع أفراد العائلة، تابعها العديد من المتفرجين الذين كانوا موجودين في المنطقة، وضمت مجموعة من البرامج الترفيهية منها عروض فرقة الرقص والموسيقا الأفريقية والعروض الفكاهية والرياضية المختلفة، حيث تم تقسيم المساحة المخصصة للفعالية إلى أربع مناطق هي منطقة السباق البالغة 160 متراً، والمنطقة التفاعلية التي تضم أعمال الرسم والتلوين إضافة إلى المسرح ومنطقة المطاعم والجلوس.