ذيبز يتصدر المشهد في دوري هوكي الجليد

أبوظبي (الاتحاد)

رد فريق ستورمز الدين لمايتي كاملز وفاز عليه 7 ـ 6 بعد خسارته في المواجهة الأولى 3 ـ 6، وفي سيناريو مشابه حقق فريق سكوربيونز الفوز على فايبرز 7 ـ 4، بعد خسارته المباراة الأولى 5 ـ 6 أمس الأول، ليلعب كل فريقين مباراة فاصلة تحدد طرفي نصف نهائي دوري هوكي الجليد للموسم الحالي ليكملان عقد فرق المربع الذهبي بجانب فريقي ذيبز من العين الذي تصدر المشهد، ووايت بيرز من دبي الوصيف.

ويعد دوري هوكي الجليد هذا الموسم الأقوى في تاريخه، وتنافست فيه فرق ذيبز، ستورمز، وايت بيرز، فريق سكوربيونز، مايتي كاملز، فريق فايبرز، وتصدر فريق ذيبز التابع لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية فرق الدوري منذ بداية الموسم وحتى الآن، ولم يخسر سوى 3 مباريات فقط ليحصد 31 نقطة، جعلته يتزعم المسابقة قبل انطلاق مرحلة نصف النهائي.

وحل فريق وايت بيرز المركز الثاني وهو أيضاً في انتظار منافسه في دور الأربعة، الذي يلعب بنظام جولتين لكل فريق، حيث يتأهل الفائزان إلى النهائي بينما يلعب الخاسران على المركز الثالث، ويقام النهائي بنظام الجولتين لكل فريق. وتضم الفرق السبعة 35 لاعباً مواطناً يتوزعون على فريقي ذيبز وستورمز، ويدعم كل منهما بثلاثة محترفين، بينما تضم بقية الفرق لاعبين من جنسيات أخرى من المقيمين داخل الدولة.

وكانت انطلاقة البطولة في 2010، وشهدت تطوراً كبيراً منذ انطلاقتها، حيث ساهمت في انتشار أوسع للعبة، وقدمت في نسختها الحالية مستويات فنية عالية، توفق فيها الفريقان المحليان اللذان تصدرا المشهد من البداية، وبشكل خاص فريق ذيبز الذي يعد صاحب المستوى الأعلى في المسابقة، وهو المرشح الأول للفوز بالدوري.

ومن أبرز نجوم ذيبز عمر الشامسي وفيصل البلوشي وعبيد المحرمي والموهبة الشابة خليفة المحروقي، ويتوقع أن تبلغ الإثارة ذروتها في دوريها النهائيين.