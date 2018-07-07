فعاليات متنوعة في «صيف الرمس»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلن نادي الرمس انطلاق فعاليات الأنشطة الصيفية تحت شعار «هوايتك ويا صيفك»، وذلك لمساعدة الشباب في الفئات العمرية المختلفة على قضاء أوقات فراغهم، بما يعزز تطوير مواهبهم، ويمنحهم فرصة اكتساب الخبرة الجيدة من خلال البرامج الإيجابية المتنوعة والشاملة للأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، إلى جانب الزيارات والمحاضرات التوعوية.

وأكد أحمد محمد بن جمعة، رئيس مجلس الإدارة، أن برنامج النشاط الصيفي يشكل جزءاً مهماً من منظومة أهداف النادي بتثمين الدور الفعال في خدمة المجتمع والاهتمام بالمشاركة في شغل أوقات فراغ الشباب لفائدتهم بالنشاط والحيوية.