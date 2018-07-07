اختتام معسكر بودابست 8 لاعبين يمثلون منتخب الأمل في كأس آسيا للجودو



تاريخ النشر: الأحد 08 يوليو 2018 أبوظبي (الاتحاد) تعود اليوم بعثة منتخبنا الوطني للناشئين والشباب للجودو من العاصمة المجرية بودابست بعد انتهاء معسكر الإعداد الذي أقيم في المركز الرياضي الدولي التابع للاتحاد الدولي للجودو وتغادر البعثة الأربعاء المقبل إلى هونج كونج، للمشاركة في كأس آسيا للجودو، التي تنطلق الخميس المقبل ثم يتخللها فترة معسكر قصير، تستغرق ثلاثة أيام، ينتقل بعدها المنتخب للمشاركة في بطولة كأس آسيا الثانية المقررة في مكاو من 21 - 24 من الشهر نفسه. وتضم البعثة محمد جاسم عضو مجلس إدارة الاتحاد مشرف عام اللعبة على مستوى المراحل العمرية، بجانب المدرب الياباني هاراجوتشي نويا، و8 لاعبين لفئتي الناشئين والشباب من مختلف أندية الدولة الأعضاء، هم: خليفة الحوسني الذي يشارك في منافسات وزن 66 كجم، أحمد الحوسني في وزن 55، مصبح الشامسي في وزن 60، عبد الله البلوشي في وزن تحت 60، أحمد فيصل في وزن 50 كجم، أحمد جاسم في وزن 55، عيسى جميل في وزن 72، وسالم النقبي في وزن فوق 90 كجم. وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو بالنجاح الكبير الذي حققه معسكر بودابست، معبرا عن شكره وتقديره شكره لرئيس وأعضاء الاتحاد الدولي، لترحيبهم باستضافة معسكر منتخب الأمل.وحث البعثة بضرورة التمثيل المشرف كما حدث في البطولة الماضية التي حصد خلالها العديد من البطولات الملونة، مؤكداً أهمية المرحلة المقبلة من مسيرة الاتحاد الذي يتطلع للعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية بما يعكس الوجه المشرق للرياضة الإماراتية وفي مقدمتها استضافة مونديال الجودو خلال الفترة من 25 - 27 أكتوبر القادم ضمن أكبر خمس دول في العالم تحتضن بطولة الجراند سلام.