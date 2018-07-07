العصيمي يقدم الوسام البارالمبي إلى رئيس كازاخستان

أستانا (الاتحاد)

قدم ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية بالعاصمة الكازاخية أستانا الوسام البارالمبي الآسيوي إلى نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان الذي يعد أعلى وسام تمنحه «البارالمبية القارية» لقادة وزعماء الدول الذين يسهمون في دعم الحركة البارالمبية ودفع مسيرة أصحاب الهمم إلى الأمام من خلال الرياضة والقوانين والتشريعات التي يقدمونها في المجتمع ليتساوى الجميع في الحقوق والواجبات.

وأعرب نزار باييف عن فخره بالوسام البارالمبي، مشيداً بالدور الكبير الذي ظل يلعبه ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية من أجل تطوير الحركة البارالمبية في القارة الآسيوية، حيث افتتح رئيس كازاخستان مع العصيمي المركز البارالمبي الأول في كازاخستان ومنطقة وسط آسيا الذي تم تشييده بمواصفات حديثة ويعتبر المركز النموذجي من أجل تطوير رياضة أصحاب الهمم، خصوصاً أنه يشتمل على مختبر لقياس اللاعبين مما سيكون له المردود الإيجابي على مسيرة هذه الفئة في كازاخستان خصوصاً بعد حصول اللاعب الكازاخستاني ألكسندر كوليادين على ذهبية الألعاب البارالمبية الشتوية التي أقيمت بمدينة بينجشانج بكوريا الجنوبية، حيث كان لحضور نزار باييف لحفل الافتتاح الصدى الكبير في أوساط الحركة البارالمبية بالقارة الآسيوية.

ويعتبر المركز البارالمبي بأستانا مكسباً لرياضة أصحاب الهمم بمنطقة وسط آسيا بصفة عامة وكازاخستان على وجه الخصوص، والذي سيوفر بيئة مثالية للاعبين النخبة من أجل مواصلة مسيرة الإنجازات، والذي ستقام أيضاً فيه دورات تدريبية حيث أقيمت محاضرات وأوراق عمل قدمها العديد من المختصين على هامش افتتاحه بأستانا.

جدير بالذكر أن المجلس الآسيوي برئاسة ماجد العصيمي قد أطلق خلال المرحلة الماضية العديد من المبادرات منها الاستراتيجية الخاصة بتطوير اللاعب منذ النشء وحتى الاحتراف برسم طريق واضح من أجل تحقيق ذلك عن طريق المسابقات المختلفة طوال الموسم وتأهيل الكوادر التي تعمل مع اللاعب من مصنفين ومدربين وحكام تعزيز الشراكات مع المنظمات الرياضية الدولية والإقليمية من خلال اتفاقيات تعاون مع اللجنة البارالمبية الدولية واللجان البارالمبية بقارات العالم والاتحادات المختلفة لرياضة الأصحاء و زيادة نشر الوعي لرياضة «أصحاب الهمم»من خلال برامج تسويقية وإعلامية تستهدف كافة شرائح المجتمع وتعزيز الألعاب البارالمبية الآسيوية التي تقام كل 4 سنوات من أجل استقطاب الرعاة والداعمين للدول المستضيفة لهذه الألعاب وتقوية الشراكات مع القطاع الخاص.

ومن المبادرات أيضاً برنامج الفخر لتعريف اللاعبين عن حقيقية وقيمة الحركة البارالمبية من خلال إقامة دورات تثقيفية حتى لا تقف مسيرة اللاعب بعد الاعتزال وبالتالي الاستفادة من خبراته لنشر المفهوم الحقيقي للرياضة وخصوصاً أن المجلس وضع خطة طموحة في هذا الإطار لزيادة مفهوم الوعي لدى جميع اللاعبين في «القارة الصفراء» وتعزيز ثقافة رياضة أصحاب الهمم وزيادة المحصول العلمي من أجل تأهيلهم في المستقبل حتى يكون اللاعب على دراية كاملة بهذه الرياضات وبالتالي نشر ثقافة رياضة «أصحاب الهمم» وتطويرها في بلدانهم لصناعة جيل جديد قادر على مواصلة مسيرة النجاح مستفيداً من الخبرات المتراكمة للاعبين السابقين وخصوصاً أن الرياضة في «القارة الصفراء» تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام وفق النهج المرسوم من المجلس الآسيوي والاتحادات القارية المختلفة.