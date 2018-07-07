إيقاف البطل الأولمبي التونسي أسامة الملولي

طارق الغديري (تونس)

قررت اللجنة الأولمبية التونسية، إيقاف بطل السباحة الأولمبي أسامة الملولي مؤقتاً عن كل نشاط حتى استكمال التحقيق معه في حادثة اتهامه بالاعتداء على رئيس الوفد التونسي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط الشهر الماضي بمدينة تاراغونا الإسبانية.

وصدر قرار الإيقاف في بيان رسمي للجنة الأولمبية التونسية تحدث عن «تجاوزات» من الملولي تجاه رئيس البعثة محمد العادل زهرة في تاراغونا مطلع يوليو الحالي، وكذلك بمقر اللجنة الوطنية الأولمبية 3 يوليو، وجاء في بيان اللجنة: «بقدر حرصها على القيام بواجبها في دعم رياضيي النخبة وخاصة ذوي المستوى العالي من أبطالنا وتوفير أفضل الظروف لهم للقيام بواجبهم في رفع الراية الوطنية في كافة المحافل، فإن اللجنة الوطنية الأولمبية حريصة كل الحرص على أن يتم ذلك في كنف احترام القيم الأولمبية ومبادئ الميثاق الأولمبي، وهو ما تسجله بكل اعتزاز في جانب أبطالنا باستثناء بعض الحالات الشاذة التي لا يمكن التسامح معها حماية لهم وخاصة الجيل الجديد منهم وحتى لا يكون أي طرف فوق القانون مهما كان مقامه».

وكان رئيس البعثة محمد العادل زهرة أكد في تصريحات إعلامية تعرضه للاعتداء من طرف الملولي في مدينة تاراغونا بعد منعه من حضور اجتماع إداري لأن الملولي ليس عضواً بالوفد الرسمي، فيما نفى الملولي اتهامات الاعتداء، ووصفها بالافتراء بحثاً من رئيس الوفد عن الشهرة وافتعال المشاكل، مؤكداً أن ما حدث نقاش حول مسائل خلافية لم يصل إلى حد العنف أو الاعتداء.