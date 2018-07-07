بني ياس يطلب سالم عبدالله من الجزيرة

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

تقدمت شركة نادي بني ياس لكرة القدم بطلب الحصول على خدمات اللاعب سالم عبدالله من نادي الجزيرة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وأشارت مصادر إلى أن اللاعب رحب باللعب مع السماوي في انتظار موافقة نادي الجزيرة على إعارته، إذ من المنتظر أن تتضح تفاصيل المفاوضات اليوم أو غداً على أبعد تقدير.

من جهة أخرى، ينتظر أن يحسم نادي بني ياس اليوم صفقة التعاقد مع لاعب خط الوسط الكولومبي مايكل أورتيجا، بحسب ما أعلنه الدكتور سالم جريب الحارثي، رئيس شركة الكرة القدم، إذ من المفترض أن يصل اللاعب إلى أبوظبي لإتمام عملية التعاقد.