«فارس» تستحوذ على 50 % من «توصيل»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت شركة توصيل الإماراتية، ومؤسسة فارس للتجارة العامة، إتمام اتفاقية استحواذ، تتمكن بموجبها الشركتان من رفع مستوى خدمات «توصيل» المقدمة للعملاء، وتعزيز تنافسية الشركة في القطاع الذي يشهد نمواً غير معهود نتيجة ارتفاع مستوى طلبات الشراء من خلال وسيط، توفيراً للوقت والجهد على العملاء.

وتم توقيع اتفاقية الاستحواذ بين «توصيل» و«فارس» في مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) الذي كان له دور كبير في إطلاق ورعاية وتوجيه شركة «توصيل». وبموجب الاتفاقية، استحوذت مؤسسة فارس على نسبة 50% من شركة توصيل التي ستعمل بدورها على زيادة عدد أسطولها، وتوفير خدمات سريعة للعملاء، ودخول مناطق جديدة، سواء داخل الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.