552 لاعباً في «دولية» رأس الخيمة لمحترفي الجو جيستو

سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)

برعاية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، تنطلق غداً بطولة رأس الخيمة الدولية لمحترفي الجو جيستو في صالة المنطقة التعليمية، وينظمها نادي الإمارات، ضمن أجندة الموسم الحالي التي كشف عنها الاتحاد سابقاً، وتتضمن بطولات محلية عدة، تقام في مختلف إمارات الدولة، وذلك ضمن جهود الاتحاد لتحقيق رسالته التي تتمحور في تمكين اللاعبين، وتوفير البيئة التنافسية المثالية والرياضية الداعمة والمحفزة لتحقيق التميز في رياضة الجو جيتسو.

يتم تدشين البطولة عند الساعة الثانية ظهراً، ويخصص اليوم الأول لمنافسات من دون بدلة، واليوم التالي للمنافسات بالبدلة والتي ستنطلق عند الساعة 11 صباحاً، حيث بلغ عدد اللاعبين واللاعبات الذين تم تسجيلهم في نزالات دون البدلة 184 مشاركاً من 17 دولة، من بينهم 134 لاعباً من الإمارات و12 لاعباً من البرازيل و7 من إيران و6 من الكويت، أما في منافسات البدلة، فقد بلغ عدد اللاعبين الذين تم تسجيلهم 336 لاعباً و32 لاعبة من 34 دولة، من بينهم 196 لاعباً ولاعبة من الإمارات و64 من كولومبيا و40 من البرازيل و10 من إيران و8 من الكويت.

وأعلن اتحاد الجو جيتسو التفاصيل الكاملة للبطولة في مؤتمر صحفي عقد في نادي الإمارات، بحضور يوسف البطران عضو مجلس الإدارة، وخليل إبراهيم الطويل عضو مجلس إدارة نادي الإمارات مدير عام النادي، وأحمد جابر العوضي عضو مجلس إدارة نادي الإمارات مشرف الألعاب الفردية والجماعية.

وقال البطران: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة هو صاحب العطاء الكبير وغير المحدود في دعم مسيرة الرياضة بشكل عام والجو جيتسو بشكل خاص، ووجه الشكر لسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، على رعايته للبطولة، وتابع «التقدير يمتد إلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني - الأب الروحي لرياضة الجو جيتسو، والذي خطا الخطوة الأولى نحو حلمه بأن تكون أبوظبي عاصمة عالمية للعبة، واليوم نؤكد أن حلمه أصبح واقعاً نعيشه ونتلمسه كل يوم، ولا يفوتنا كذلك تقديم الشكر للشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس نادي الإمارات، وإلى رئيس مجلس إدارة النادي، ونائب الرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة، على جهودهم الملموسة في تقديم الدعم اللازم لاستضافة البطولة».