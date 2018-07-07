111 مليار درهم تداولات عقارات دبي النصف الأول

دبي (الاتحاد)

بلغت تداولات العقارات في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 111 مليار درهم، حسب تقرير صادر أمس، عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأظهر التقرير، أن عدد المعاملات التي تم إجراؤها بلغ 27642 معاملة في النصف الأول من العام، حيث تم تسجيل 18191 مبايعة وصلت قيمتها إلى 40 مليار درهم، في حين كان هناك 7668 عملية رهن بقيمة إجمالية 57.6 مليار درهم، وفي فئة التصرفات الأخرى، استقبل السوق 1783 تصرفاً بقيمة 13.4 مليار درهم.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «لقد كان للقرارات الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة والمستندة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أكبر الأثر في مواصلة النمو المستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. ومن المؤكد أن منح المستثمرين فترات إقامة مطولة تصل إلى عشر سنوات، واتباع سياسة تخفيض الرسوم الحكومية الواردة ضمن المبادرات السابقة، ستكون من أهم الحوافز للنمو الاقتصادي في الإمارة، لأنها ستنعكس بالإيجاب على خفض تكلفة ممارسة الأعمال، ودعم مكانة دبي لتبقى في مقدمة الخيارات على قائمة أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم». في الجانب المتعلق بحجم الاستثمارات، أظهر التقرير أن سوق دبي احتضن خلال نصف العام 19371 استثمارا من خلال 15659 مستثمراً، بقيمة إجمالية اقتربت من 37 مليار درهم.

وجاء مواطنو الإمارات في صدارة القائمة من خلال 2986 استثماراً وصلت قيمتها إلى 6.8 مليار درهم. وجاء في المرتبة الثانية الهنود بلغ حجم استثماراتهم 5.9 مليار درهم من خلال 3218 ‬استثماراً، ‬ثم ‬موطني ‬المملكة ‬العربية ‬السعودية ‬لاستثمارهم ‬3.7 ‬مليار ‬درهم ‬تحققت ‬من ‬خلال‬1415‭ ‬ استثماراً. ‬واشتملت ‬قائمة ‬أكثر ‬10 ‬جنسيات استثماراً ‬في ‬دبي ‬على ‬كل ‬من ‬بريطانيا، ‬باكستان، ‬الصين، ‬مصر، ‬الأردن، ‬وفرنسا ‬على ‬التوالي.

وكشف التقرير أن إجمالي حجم استثمارات مواطني مجلس التعاون الخليجي في عقارات دبي زاد على 11.6 مليار درهم، ضخها 3700 مستثمر في 4919 صفقة استثمارية. وكان للمستثمرين العرب من 16 جنسية عربية نصيب في الاستثمار العقاري في دبي، وبلغ عدد استثماراتهم 2561 صفقة أبرمها 2094 مستثمرا، ضخوا جميعهم 4.11 مليار درهم.

وسجلت إدارة البيانات في الدائرة استقطاب دبي 9935 مستثمراً ينتمون إلى 143 جنسية أجنبية، ووصل عدد استثماراتهم إلى 11889 صفقة، زادت قيمتها على 21 مليار درهم.

وبلغت قيمة العقارات المسجلة بأسماء مستثمرات نساء، قرابة 9 مليارات درهم، سجلتها دائرة أراضي وأملاك دبي، عبر توثيق صفقات استثمارية بلغ عددها 5526 صفقة.