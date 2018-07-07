111 مليار درهم تداولات عقارات دبي النصف الأول

دبي (الاتحاد)
بلغت تداولات العقارات في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 111 مليار درهم، حسب تقرير صادر أمس، عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وأظهر التقرير، أن عدد المعاملات التي تم إجراؤها بلغ 27642 معاملة في النصف الأول من العام، حيث تم تسجيل 18191 مبايعة وصلت قيمتها إلى 40 مليار درهم، في حين كان هناك 7668 عملية رهن بقيمة إجمالية 57.6 مليار درهم، وفي فئة التصرفات الأخرى، استقبل السوق 1783 تصرفاً بقيمة 13.4 مليار درهم.
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وجاء مواطنو الإمارات في صدارة القائمة من خلال 2986 استثماراً وصلت قيمتها إلى 6.8 مليار درهم. وجاء في المرتبة الثانية الهنود بلغ حجم استثماراتهم 5.9 مليار درهم من خلال 3218 استثماراً، ثم موطني المملكة العربية السعودية لاستثمارهم 3.7 مليار درهم تحققت من خلال1415 استثماراً. واشتملت قائمة أكثر 10 جنسيات استثماراً في دبي على كل من بريطانيا، باكستان، الصين، مصر، الأردن، وفرنسا على التوالي.
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وسجلت إدارة البيانات في الدائرة استقطاب دبي 9935 مستثمراً ينتمون إلى 143 جنسية أجنبية، ووصل عدد استثماراتهم إلى 11889 صفقة، زادت قيمتها على 21 مليار درهم.
وبلغت قيمة العقارات المسجلة بأسماء مستثمرات نساء، قرابة 9 مليارات درهم، سجلتها دائرة أراضي وأملاك دبي، عبر توثيق صفقات استثمارية بلغ عددها 5526 صفقة.