«سفين» تبرم مذكرة تفاهم مع «أدنوك للإمداد والخدمات»

أبوظبي (الاتحاد)
وقعت شركة أبوظبي للخدمات البحرية (سفين)، التابعة لموانئ أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) للإمداد والخدمات لتعزيز التعاون المشترك بما يتعلق باحتواء التسربات النفطية وصيانة وتنظيف الشواطئ المحيطة بموانئ أبوظبي، في خطوة تهدف إلى حماية البيئة البحرية في أبوظبي.
وبموجب بنود مذكرة التفاهم، يتعاون الجانبان في عمليات الاستجابة لحوادث التسربات النفطية من المستوى الثاني، من خلال احتواء وتنظيف وصيانة المناطق المتضررة.
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وقال حمد المغربي مدير عام عمليات الخدمات البحرية في موانئ أبوظبي، في بيان أمس، إن شركة أبوظبي للخدمات البحرية ’سفين‘ طورت نظاماً متكاملاً لضمان أعلى معايير في الصحة والسلامة والبيئة، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم التي تم إبرامها مع أدنوك للإمداد والخدمات تعزز من التزام موانئ أبوظبي بالتعاون مع العديد من الشركاء من أجل حماية موانئ أبوظبي وخدمة المجتمع البحري، وضمان بيئة مائية أكثر أماناً ونظافة.
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وتتعاون سفين وأدنوك للإمداد والخدمات في مجال تبادل المعرفة من خلال إقامة جلسات تدريبية وتمارين عملية للارتقاء بكفاءة الأداء، وضمان أعلى المعايير العالمية في مجال احتواء التسربات النفطية والاستجابة للحوادث ذات الصلة.