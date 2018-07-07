«سفين» تبرم مذكرة تفاهم مع «أدنوك للإمداد والخدمات»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة أبوظبي للخدمات البحرية (سفين)، التابعة لموانئ أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) للإمداد والخدمات لتعزيز التعاون المشترك بما يتعلق باحتواء التسربات النفطية وصيانة وتنظيف الشواطئ المحيطة بموانئ أبوظبي، في خطوة تهدف إلى حماية البيئة البحرية في أبوظبي.

وبموجب بنود مذكرة التفاهم، يتعاون الجانبان في عمليات الاستجابة لحوادث التسربات النفطية من المستوى الثاني، من خلال احتواء وتنظيف وصيانة المناطق المتضررة.

وتغطي حوادث التسربات النفطية- المستوى الثاني - مساحات أوسع من المياه وتشمل كميات أكبر من التسربات النفطية، بالمقارنة مع المستوى الأول من هذه الحوادث التي تملك سفين جميع الإمكانيات للتعامل معها.

وقال حمد المغربي مدير عام عمليات الخدمات البحرية في موانئ أبوظبي، في بيان أمس، إن شركة أبوظبي للخدمات البحرية ’سفين‘ طورت نظاماً متكاملاً لضمان أعلى معايير في الصحة والسلامة والبيئة، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم التي تم إبرامها مع أدنوك للإمداد والخدمات تعزز من التزام موانئ أبوظبي بالتعاون مع العديد من الشركاء من أجل حماية موانئ أبوظبي وخدمة المجتمع البحري، وضمان بيئة مائية أكثر أماناً ونظافة.

وتغطي مذكرة التفاهم المناطق البحرية المحيطة بالموانئ المملوكة لموانئ أبوظبي أو التي تديرها الشركة. وتتيح الاتفاقية أيضاً لشركة أدنوك للإمداد والخدمات الاستفادة من مرافق التخزين الخاصة بموانئ أبوظبي لضمان استجابة أسرع لحوادث التسرب النفطي، النوع الثاني. ومن جانبه، قال عبدالعزيز محمد الزعابي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لوحدة الخدمات في أدنوك للإمداد والخدمات: «تسهم الاتفاقية التي تم إبرامها مع موانئ أبوظبي في حماية النظام البحري من حوادث التسرب النفطي. وتحرص شركة (أدنوك) على أن تكون من المؤسسات الرائدة في مجال حماية البيئة الطبيعية، ونتطلع للعمل مع سفين لضمان الاستجابة الفورية لأي من حوادث التسرب النفطي في حال حصولها وتقليل تأثيراتها بأقل درجة ممكنة».

وتتعاون سفين وأدنوك للإمداد والخدمات في مجال تبادل المعرفة من خلال إقامة جلسات تدريبية وتمارين عملية للارتقاء بكفاءة الأداء، وضمان أعلى المعايير العالمية في مجال احتواء التسربات النفطية والاستجابة للحوادث ذات الصلة.