تجارة دبي مع كوريا الجنوبية تنمو 8 % إلى 27.4 مليار درهم

دبي (الاتحاد)

حققت تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع كوريا الجنوبية نمواً بنسبة 8.4% في العام 2017 مقارنة بالعام 2016، لتصل قيمتها في العام الماضي إلى 27.43 مليار درهم، توزعت إلى الواردات بقيمة 22.1 مليار درهم والصادرات بقيمة 4.47 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 866 مليون درهم، حسب أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي.

وقال مصبح خلال استقباله جيون يونغ ووك، القنصل العام الجديد لكوريا الجنوبية: «نولي في جمارك دبي اهتماماً كبيراً لتعزيز علاقاتنا مع شركاء دبي التجاريين، من خلال ضمان حصولهم على أفضل التسهيلات الجمركية، التي تحقق لقطاعاتهم التجارية قيمة مضافة حقيقية، تعزز عائدهم من اختيار دبي مقصداً لتجارتهم، بهدف دعم النمو الاقتصادي في الإمارة عبر تنويع الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعزز القدرة على استيعاب تأثير الأزمات العالمية دون خسائر، ولذلك نحرص على تبادل الزيارات مع الشركاء التجاريين، والاطلاع منهم على جميع متطلباتهم لتطوير عملنا الجمركي بما يتلاءم مع هذه المتطلبات».