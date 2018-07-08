مهندستان إماراتيتان تكملان أول برنامج تدريبي في «بوينج»

حاتم فاروق (أبوظبي)

استقبلت شركة «ستراتا»، أول مهندستين من الكوادر المواطنة، تم إرسالهما للالتحاق ببرنامج تدريبي في شركة «بوينج» لصناعة الطائرات، في إطار مبادرة الشركة للاستثمار بشكل واسع في مجال نقل المعرفة، وتبادل الخبرات مع كبريات الشركات العالمية، بهدف رفد الاقتصاد والصناعة الوطنية، ودعم مسيرة النمو المستدامة في الدولة.

وقالت نصيفة العامري، إحدى المهندسات العاملات في «ستراتا»: «على مدى ثمانية أشهر، قمنا خلالها بالعمل والتعاون مع أقسام مختلفة في «بوينج»، وتم تعريفنا على مجمل عمليات التصنيع والإدارة والأعمال المرتبطة بشركة «ستراتا»، بالإضافة إلى توضيح مدى أهمية العلاقات المشتركة بين الشركتين «بوينج» و«ستراتا»، وقد تعين علينا الالتحاق بسلسلة من الدورات التدريبية المكثفة التي تضمنت فهم عمليات التصنيع في «بوينج»، والواجبات المتعلقة بكيفية أداء العمل كمهندس في بوينج».

من جانبها، قالت المهندسة مريم الكويتي، مهندسة التصنيع لدى ستراتا: «استطعنا خلال زيارتنا لشركة «بوينج» بالاطلاع عن كثب على عملية تصنيع المثبت العمودي لطائرات «بوينج» B787، وهو خط الإنتاج الذي سوف تقوم شركة «ستراتا» بتصنيعه بحلول العام 2020. وأسهم هذا البرنامج التدريبي في تسهيل عملية نقل المعرفة من إحدى الشركات العالمية الرائدة في صناعة الطائرات إلى شركة ستراتا في مدينة العين، من خلال الاستفادة من تجارب المهندسين في شركة «بوينج»، وتطبيق أحدث التقنيات والأدوات المستخدمة في مجال صناعة أجزاء هياكل الطائرات».

وأضافت الكويتي: «لقد عملنا جنباً إلى جنب مع المهندسين في شركة بوينج في إتمام المهام الهندسية اليومية المتعلقة بتصنيع المثبت العمودي لطائرات «بوينج B787»، وفي نقل المعرفة إلى شركة ستراتا، ونحن فخورون للغاية بأن نكون أول المهندسين الإماراتيين الذين يتم منحهم هذه الفرصة، ونأمل أن نتمكن من تطبيق هذه المعرفة والمهارات التي اكتسبناها من أجل المساهمة في تطوير صناعة الطيران، ودعم اقتصاد أبوظبي على نطاق أوسع».