زلزال كازان.. .. وسقطت «السامبا»!

أبوظبي (الاتحاد)

فجر منتخب بلجيكا المفاجأة الأكبر في مونديال روسيا، وأطاح المنتخب البرازيلي خارج المونديال، وتأهل لمواجهة فرنسا في المربع الذهبي.

قبل أن يمر ربع الساعة الأول، ووسط سيطرة البرازيل، نجح منتخب «الشياطين الحمر» من التسجيل أولاً في الدقيقة 13 من ركنية حولها لاعب الوسط فيرناندينيو في مرماه بالخطأ. وأضاف كيفن دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 31 من هجمة مرتدة، سددها على يسار أليسون حارس البرازيل.

وبعد ماراثون من الفرص الضائعة، استطاع البديل ريناتو اجوستو من تسجيل هدف البرازيل الوحيد في الدقيقة 76.

ومع خروج منتخبي البرازيل وأوروجواي، أمس، ضمنت النسخة الحالية مربعاً ذهبياً أوروبياً خالصاً.