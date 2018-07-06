خالد بن سلمان: لإيران تاريخ طويل في دعم الإرهاب

المنامة (وكالات)

قال خالد بن أحمد، وزير خارجية البحرين: «إن نظام الملالي في إيران يطلق النار على نفسه يوماً بعد يوم».‎ وأضاف وزير الخارجية البحريني، في تغريدة له على «تويتر»: «إن النظام الإيراني يطلق النار على نفسه يوماً بعد يوم.. يطلق صواريخه بيد الحوثي على مكة والرياض وغيرهما، والآن يهدد بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.. كل ذلك وشعبه غاضب جائع، تتهاوى عملته يوماً بعد يوم».

من جانبه، أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، أن النظام الايراني يدّعي البراءة كعادته حينما يتم الكشف عن أنشطته الإرهابية. وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه في «تويتر»: «إنه يجب أن لا ننسى التاريخ الطويل لهذا النظام في دعم الاٍرهاب والفوضى في منطقتنا والعالم».

وكان وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف قد حاول نفي دعم بلاده أعمالاً إرهابية، كانت آخرها محاولة تفجير تجمع للمعارضة الإيرانية في فرنسا، واعتقال السلطات البلجيكية والفرنسية والألمانية ستة أشخاص، بينهم دبلوماسي إيراني مقره فيينا، للاشتباه في ضلوعهم بالتخطيط للتفجير يوم السبت الماضي.

واعتبر السفير السعودي في واشنطن أن «ما حدث مجرد حلقة من مسلسل طويل من الجرائم الإيرانية».