إسرائيل تهاجم موقعاً سورياً في الجولان

تل ابيب(د ب ا)

هاجم الجيش الإسرائيلي امس موقعا للجيش السوري كان مصدرا لهجوم بقذيفة هاون سقطت داخل المنطقة الإسرائيلية - السورية منزوعة السلاح، حسبما ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال. وذكر الجيش الإسرائيلي أن قذيفة الهاون، التي سقطت بالقرب من الجدار الأمني وشرقه، كانت بسبب القتال بين الجيش السوري والجماعات المتمردة في المنطقة، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست».

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه لا يشارك في الحرب الأهلية السورية لكنه مصمم على الحفاظ على اتفاقيات فك الارتباط مع سوريا عام 1974 والتي تنص بوضوح على وجود منطقة منزوعة السلاح بين البلدين. ويواصل الجيش السوري المدعوم من الميليشيات الإيرانية وحزب الله المضي قدما في الهجوم العنيف الذي يضرب الأقاليم الجنوبية الغربية من درعا والقنيطرة بهدف استعادة المناطق الاستراتيجية المتاخمة للأردن ومرتفعات الجولان من المتمردين.