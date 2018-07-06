الجزائر: 3 إرهابيين يسلمون أنفسهم للجيش

الجزائر (د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، بأن 3 إرهابيين سلموا أنفسهم أمس الأول الخميس، للسلطات العسكرية بولاية تمنراست أقصى جنوب البلاد.

وكشفت الوزارة في بيان نشرته في موقعها الرسمي، أن الأمر يتعلق بكل من: المسمى لنصاري الطيب، المدعو «أبو حمزة» الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012، ولقصير أحمد، المدعو «شرف الدين» الذي التحق أيضاً بالجماعات الإرهابية عام 2012، وسكوني محمد المدعو «أبو يحيى» الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2014. وأوضحت أن هذه العمليات مكنت كذلك من ضبط 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، و8 خزنات ذخيرة مملوءة.

وكان إرهابيان سلما نفسيهما لقوات الجيش بنفس المنطقة في اليومين الأخيرين، ليصل عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم منذ بداية الشهر الحالي إلى 5.

يشار إلى أن حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، أظهرت أن 66 إرهابياً سلموا أنفسهم للسلطات العسكرية، أغلبهم في منطقة تمنراست، خلال النصف الأول من العام الحالي.