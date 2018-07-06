قناة أميركية: 40 % تراجعاً في أعداد زوار قطر خلال 5 أشهر

أبوظبي (مواقع إخبارية)
أكدت قناة سي إن بي سي الأميركية بنسختها العربية، انخفاض أعداد الزوار والوافدين إلى قطر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة تقارب 40% على أساس سنوي. ونقلت القناة، عن النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية قولها، إن عدد الزوار والوافدين بلغ بنهاية مايو من العام الجاري نحو 828.5 ألف زائر فقط.
ويأتي الانخفاض نتيجة لتراجع أعداد الزوار بسبب المقاطعة التي أعلنها عددٌ من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. وحسب التقرير، بلغ عدد الزوار من الدول الآسيوية 41 % من إجمالي الزوار والوافدين إلى قطر، ثم أوروبا بـ31 %، ثم دول مجلس التعاون الخليجي التي استحوذت على 10 % من الزوار بنحو 85 ألف زائر.
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