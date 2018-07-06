مكتبة الإسكندرية تُطلق موقع «هيروغليفية»

أحمد شعبان (القاهرة)

أطلق مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية لنشر المعرفة باللغة المصرية القديمة، الموقع الإلكتروني «الهيروغليفية خطوة بخطوة»، بالتعاون مع إدارة تكنولوجيا المعلومات، وهو أول موقع إلكتروني تفاعلي لتعليم اللغة المصرية القديمة، يستهدف الدارسين من طلبة الجامعات والهواة والمهتمين باللغة المصرية القديمة بمختلف مستوياتها.

ويتميز الموقع باحتوائه على قاموس للغة المصرية القديمة، يتم تزويده بكلمات جديدة باستمرار. ويحتوي القاموس في الوقت الحالي على أكثر من 6300 كلمة باللغة المصرية القديمة ومرادفاتها. يُـمَكِّن هذا القاموس التفاعلي المستخدم من البحث عن الكلمات الهيروغليفية سواء باستخدام العلامات الهيروغليفية، والتي يبلغ عددها على الموقع أكثر من 6800 علامة، أو بالقيمة الصوتية للكلمة المصرية القديمة، أو بمعنى الكلمة سواء باللغة العربية أو باللغة الانجليزية. ويضم الموقع أيضًا مجموعة من الدروس التعليمية تصل إلى 30 درساً باللغتين العربية والإنجليزية، وقد زودت بمجموعة من الاختبارات التعليمية التي تساعد على تقييم الدارس لنفسه ومعرفة مدى فهمه للدروس. كما يحتوى الموقع على نماذج لـ 116 قطعة أثرية، عليها نصوص هيروغليفية من مختلف المتاحف المصرية والعالمية، وتأتي هذه القطع مصحوبة بنطق لكلمات النص وترجمته؛ وذلك من أجل المزيد من التدريب على ما تعلمه الدارس من دروس وقواعد، بالإضافة إلى تمكين المتعلم من التدريب بطريقة عملية على النصوص المكتوبة بخطوط مختلفة عن المكتوبة ببرامج الحاسوب.

ويعكف مركز دراسات الخطوط على إضافة قسم جديد إلى الموقع، يشتمل على شرح مُفصَّل للعلامات الهيروغليفية الأساسية وكيف كُتبت على الآثار المصرية القديمة وكيف استخدمت في اللغة المصرية القديمة. ويبلغ عدد هذه العلامات أكثر من 780 علامة.