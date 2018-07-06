نادي تراث الإمارات ومعهد الشارقة للتراث يبحثان سبل التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد من نادي تراث الإمارات معهد الشارقة للتراث، حيث قدم الوفد باسم النادي «مندوسا» تراثياً ودرعاً للمعهد، وشهادات شكر للفريق العامل به. وضم الوفد كلاً من سعيد المناعي مدير إدارة الأنشطة بالنادي، والدكتور إبراهيم الحمادي مشرف ملف فوز النادي بجائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي، وراشد محمد عيد القبيسي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وفاطمة مسعود المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث. وكان في استقبال الوفد بمعهد الشارقة للتراث سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس المعهد، وعدد من المسؤولين.

وأبان سعيد المناعي، رئيس وفد نادي تراث الإمارات، أن الزيارة جاءت لشكر المعهد، وتقديراً لدوره في تعزيز الهوية الوطنية، وحفظ التراث، وأيضاً بغرض توقيع مذكرة تفاهم بين النادي والمعهد، من أجل التعاون في القضايا التراثية، وكذلك لتعريف المعهد بفريق العمل الذي ساهم في حصول نادي تراث الإمارات على جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي في أبريل الماضي.

فيما أبدى الدكتور عبد العزيز المسلم سعادته بزيارة وفد النادي، وقال: «إنها تفتح أفقاً جديداً في العلاقات الثنائية بين نادي تراث الإمارات ومعهد الشارقة للتراث، من أجل الاستفادة من الخبرات المشتركة»، مضيفاً: «نحن في معهد الشارقة للتراث نفتح كل أبوابنا للنادي، ونرحب بتوقيع مذكرة تفاهم مشترك لاستكمال التعاون بيننا».

وبينت السيدة فاطمة المنصوري أن الاجتماع أسفر عن نتائج مهمة، منها تنسيق الأدوار المقبلة، وتبادل الخبرات، حيث سيشهد العام المقبل تعاوناً وتنسيقاً بين الجانبين في ملتقى الشارقة التراثي الذي سيشارك فيه النادي بجناح خاص، وكذلك في ملتقى الرواية الشفهية الأول الذي سينظمه مركز زايد للدراسات والبحوث ضمن موسمه الثقافي 2019، حيث يقام بالتعاون والتنسيق مع معهد الشارقة للتراث.

وعبر راشد القبيسي عن تقديره للزيارة وأهميتها، وأكد أنها تساهم في مزيد من ترابط العلاقات بين الجانبين، من أجل الدفع قدماً بالبرامج التي تخدم الهدف المشترك للنادي والمعهد، وهو خدمة التراث وترسيخ الهوية الوطنية.

فيما أوضح الدكتور إبراهيم الحمادي أن نادي تراث الإمارات لكونه يعمل على نشر وحفظ التراث، بناءً على توجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، فهو يسعى لتوحيد الأطر والجهود من أجل خدمة التراث الوطني، ونشره عربياً وعالمياً، عن طريق مد جسور التواصل مع الجهات المعنية بالتراث، ومن أهمها معهد الشارقة للتراث.