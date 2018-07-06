هاري كين يحلم بـ «3 أهداف»

أنور إبراهيم (القاهرة)

يحلم النجم الإنجليزي الهداف هاري كين بتسجيل 3 أهداف جديدة في مونديال روسيا حتى يرتفع رصيده إلى 8 أهداف يدخل بها قائمة «التوب 5» الأكثر تسجيلاً للأهداف في نسخة واحدة ببطولات كأس العالم منذ انطلاقها عام 1938.

وبداية الحلم ستكون اليوم، عندما يواجه منتخب إنجلترا نظيره السويدي في دور الثمانية للبطولة.

ويبلغ رصيد كين حتى الآن 6 أهداف، سجلها في منتخبات تونس (هدفين) وبنما (3 أهداف) وكولومبيا (هدفاً واحداً)، ليتفوق بذلك على أقرب منافسيه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي غادر منتخب بلاده البطولة، ورصيده 4 أهداف بالتساوي مع روميلو لوكاكو نجم منتخب بلجيكا الذي مازالت أمامه هو الآخر فرصة لزيادة حصيلته من الأهداف في مباراته ضد منتخب البرازيل في دور الثمانية اليوم.

أما «التوب 5»، الذين سيطروا على ترتيب هدافي بطولات كأس العالم خلال نسخة واحدة، فهم على الترتيب: الفرنسي جوست فونتين في المركز الأول برصيد 13 هدفاً سجلها في مونديال السويد عام 1908، والثاني هو النجم المجري ساندور كوتشيتش برصيد 11 هدفاً سجلها في بطولة سويسرا 1954، ويأتي الألماني جيرد موللر في المركز الثالث برصيد 10 أهداف سجلها في مونديال المكسيك عام 1970، بينما يأتي البرتغالي أوزيبيو - وهو من أصول أفريقية كونغولية - في المركز الرابع برصيد 9 أهداف سجلها خلال مونديال إنجلترا 1966، أما المركز الأخير في قائمة «التوب 5» فقد شغله ثلاثة هدافين هم ستابيلي ومينديز ورونالدو برصيد 8 أهداف لكل منهم.

ويعتبر رونالدو البرازيلي في الوقت نفسه ثاني الهدافين التاريخيين لكل بطولات كأس العالم برصيد 15 هدفاً، ولايتفوق عليه سوى الألماني ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي برصيد 16 هدفاً.