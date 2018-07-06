كيمبس يعرض تولي تدريب المنتخب الأرجنتيني

بيونس آيرس (أ ف ب)

كشف النجم الأرجنتيني السابق ماريو كيمبس عن رغبته في تولي تدريب المنتخب الأرجنتيني الذي توج معه بلقب كأس العالم 1978، ليسير على خطى الأسطورة دييجو مارادونا الذي قاد المنتخب للقبه الثاني في 1986.

وبعد المشاركة المخيبة للمنتخب ونجمه ليونيل ميسي في مونديال روسيا 2018 والخروج من الدور ثمن النهائي على يد فرنسا 3-4، يبدو من غير المرجح أن يستمر المدرب خورخي سامباولي في منصبه، ما فتح باب «العروض» لتولي تدريب «البيسيليستي». وقال كيمبس (63 عاما): «ليس من السهل إدارة تشكيلة منتخب، لأنها تحمل معها كل البلاد، إلا أنني سأكون مهيأ لقيادة المنتخب الأرجنتيني». ومن أجل إعادة المنتخب إلى السكة الصحيحة، أشار كيمبس إلى وجود عمل كبير يجب القيام به، لكن ثمة وقتاً كافياً لإعداد برنامج جيد، وقال: «هذا تحد مثير جداً للاهتمام، وأنا واثق من أنني سأنجح فيه».

وكان كيمبس أبرز لاعبي المنتخب في مونديال 1978، الذي توجت به الأرجنتين على أرضها، وأنهاه متصدراً لترتيب الهدافين مع ستة أهداف منها هدفان في المباراة النهائية ضد هولندا (3-1 بعد التمديد)، إلا أن نجاحه لاعباً لم ينعكس في مسيرته مدرباً، إذ اكتفى بتجارب متواضعة في ألبانيا وفنزويلا وإندونيسيا وبوليفيا، ويعمل كيمبس حالياً معلقاً لشبكة «أي إس بي إن» الرياضية الأميركية. وكان مارادونا قد عرض تدريب المنتخب، بقوله هذا الأسبوع خلال برنامج تلفزيوني يقدمه عبر قناة «تيليسور» الفنزويلية: «أرغب في تولي الإشراف على المنتخب وسأفعل ذلك مجاناً.. لا أطلب أي شيء في المقابل».

وأضاف: «آمل في أن يمنحني الله القوة للعودة إلى مقعد التدريب، أبلغ السابعة والخمسين عاماً، ورأيت بلدي يخسر أمام منتخب لا يعتبر من بين الأفضل في العالم»، في إشارة إلى الاقصاء أمام فرنسا. وسبق لمارادونا الذي كان حاضراً لمتابعة كل مباريات بلاده من مدرجات الملاعب الروسية، أن أشرف على المنتخب بين 2008 و2010 وخرج معه من ربع نهائي لمونديال 2010 بخسارة مذلة أمام ألمانيا صفر-4.

وتولى سامباولي تدريب المنتخب في يونيو 2017، ويمتد عقده حتى العام 2022، إلا أن استطلاعاً للرأي نشرته صحيفة «ناسيون» المحلية بعد الخروج من مونديال 2018، أظهر أن 86 % من الأرجنتينيين يرغبون في أن يقدم استقالته بعد الأداء المخيب للمنتخب في كأس العالم، والتقارير الصحفية المتكررة عن وجود شرخ بينه وبين اللاعبين.

وتردد في الصحافة الأرجنتينية أسماء عدة مرشحة لتولي المهمة، كمدرب توتنهام هوتسبر الإنجليزي ماوريسيو بوكيتينو، ومدرب منتخب بيرو ريكاردو جاريكا، ومدرب ريفر بلايت مارسيلو جاياردو، وصولاً حتى إلى الإسباني جوسيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي بطل إنجلترا الموسم المنصرم.

وتشير الاستطلاعات الأرجنتينية إلى أن المدرب المفضل لدى المشجعين، هو دييجو سيميوني، الذي يحظى بمسيرة ناجحة مع أتلتيكو مدريد الاسباني، قاده خلاله إلى لقب الدوري المحلي (2014)، ولقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» (2012 و2018)، ونهائي دوري أبطال أوروبا 2014 و2016.