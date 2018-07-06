رونالدو يرشح نيمار ومبابي لإزاحة «ليو» و«الدون»



تاريخ النشر: السبت 07 يوليو 2018 أنور إبراهيم (القاهرة) في حوار لصحيفة «موندو ديبورتيفو» تحدث النجم البرازيلي الأسطورة رونالدو الملقب بـ«الظاهرة» عن مواطنه الشاب نيمار دا سيلفا، ومدى إمكانية منافسته للنجمين الكبيرين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي اللذين يسيطران على كل ألقاب وأرقام وجوائز الكرة العالمية على امتداد عشر سنوات كاملة. وقال: «إن نيمار، ومعه الفرنسي الشاب مبابي، بمقدورهما انتزاع لقب أفضل لاعب في العالم إذا نجح أي منهما في الفوز ببطولة كأس العالم». وأضاف قائلاً: «كأس العالم هي البطولة الأكثر حسماً في تحديد أفضل لاعب في العالم لأنها البطولة الكروية الأهم.. صحيح أن كريستيانو قدم عاماً متميزاً، وفاز بلقب دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي مع ناديه ريال مدريد، كما نجح ميسي في الفوز مع برشلونة بالليجا وكأس الملك، إلا إن الفوز بالمونديال أهم من أي بطولة أخرى». وانتقل رونالدو هداف برشلونة وريال مدريد وإنترميلان، والذي لعب مع منتخب السامبا البرازيلي 98 مباراة دولية، إلى الحديث عن نجم آخر يراه قادراً على أن يحد من سيطرة وهيمنة ميسي ورونالدو على ساحة الكرة العالمية، وهو الشاب الفرنسي الصاعد كيليان مبابي (19 سنة). وقال: «إنه يمتلك كل مقومات التألق والإجادة إذ أنه سريع الانطلاق بالكرة ومراوغ جيد وقوي البنيان وذكي، ويصنع الفارق مع منتخب بلاده وناديه».