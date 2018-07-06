«الديوك».. المربع السادس!

نيجني نوفجورود (أ ف ب، د ب أ)

بلغ المنتخب الفرنسي نصف نهائي كأس العالم في روسيا، بفوزه على أوروجواي بهدفين مساء أمس، وأحرزهما المدافع رافايل فاران في الدقيقة 40، والمهاجم أنطوان جريزمان في الدقيقة 61.

وهي المرة السادسة التي يبلغ فيها المنتخب الفرنسي المتوج بلقب 1998 على أرضه، الدور نصف النهائي على الأقل في المونديال، والمرة الأولى منذ نسخة ألمانيا 2006، عندما وصل إلى النهائي وخسر أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

في المقابل، كانت أوروجواي تسعى لبلوغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ مونديال جنوب أفريقيا 2010 عندما حلت رابعة.

وتمكن المنتخب الفرنسي في مباراة أمس من كسر الصلابة الدفاعية لنظيره الأميركي الجنوبي، وسجل في مرماه هدفين، أي ضعف عدد الأهداف التي تلقاها الحارس فرناندو موسليرا في المباريات الأربع السابقة في المونديال الروسي.