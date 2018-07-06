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كرواتيا و روسيا.. «المهمة الصعبة»
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تاريخ النشر: السبت 07 يوليو 2018

سوتشي (أ ف ب)

تتطلع كرواتيا إلى بلوغ نصف النهائي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ 1998، يوم استهلت مسيرتها للمرة الأولى كدولة مستقلة في مناسبة كروية كبيرة، إلا أنها ستكون في مهمة صعبة أمام روسيا المضيفة في الدور ربع النهائي في سوتشي السبت.

في بطولة طبعتها المفاجآت، تفادت كرواتيا غير المتوقع، فإن «جيل لوكا مودريتش»، سيكون أمام فرصة مثالية ليعادل على الأقل إنجاز «جيل دافور سوكر» في مونديال فرنسا قبل عقدين، على الرغم من أن مواجهة المضيف، أحد أبرز مفاجآت مونديال روسيا، قد تكون مغامرة غير محسومة النتائج.

أظهر لاعبو المدرب زلاتكو داليتش بعد سحقهم الأرجنتين في دور المجموعات بثلاثية نظيفة، أنهم لا يخشون الأسماء الكبيرة، وباستثناء عبورهم الصعب إلى ربع النهائي على حساب الدنمارك «3-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1»، لم يثر المنتخب القلق في أي مرحلة في الدور الأول، وتصدر مجموعته الرابعة بـ«العلامة الكاملة».

قال مودريتش الذي أضاع ركلة جزاء أمام الدنمارك قبل دقائق من نهاية الشوط الإضافي الثاني، لموقع الاتحاد الدولي: منذ 2008 «كأس أوروبا» لم نتخط المباراة الأولى في الأدوار الإقصائية، وكان من المهم جداً بالنسبة إلينا أن نزيل هذا الحمل عن أكتافنا.

وأضاف: حققنا نتيجة رائعة بعد أعوام من المحاولات، وهذا يعني الكثير بالنسبة إلي، أنا في هذا الفريق منذ العام 2008، واختبرنا العديد من الهزائم السيئة الحظ منذ ذاك الوقت، خاصة ضد تركيا «ربع نهائي كأس أوروبا 2008 بركلات الترجيح» والبرتغال «ثمن نهائي كأس أوروبا 2016 بهدف قاتل قبل نهاية الشوط الإضافي الثاني، وكنا نحتاج إلى بعض الحظ هذه المرة، وأعتقد أننا كنا نستحق ذلك. ... المزيد
     
 

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